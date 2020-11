Schildering van 40 bij 6 meter siert de gevel van dé creatieve broedplaats van Breda

BREDA - Met ruim zeventig beeldmakers die gevestigd zijn in de dertig ateliers en studio’s wordt Electron niet voor niets de grootste creatieve broedplaats van Breda genoemd. Dankzij kunstenaars Rithger Termohlen, Collin van der Sluijs en Super A is de zuidwest gevel van het pand nu omgetoverd tot een kleurrijke Blind Wall gevuld met fictieve vogelsoorten.

Wie de nieuwe Blind Wall op de gevel van Electron ziet, moet even blijven staan kijken om het helemaal in zich op te kunnen nemen. De schildering van maar liefst 40 bij 6 meter is gevuld met kleurrijke, fictieve vogelsoorten.

Inspiratie

De kunstenaars werden bij het ontwerpen van de schildering geïnspireerd door de bewoners van de Belcrum. Zij deelden tussen de lockdown-momenten door talloze verhalen en anekdotes met Electron. De fictieve vogels staan symbool voor familie, diversiteit, transformatie, veerkracht, hoop en trots. “Waarden die we in donkere tijden het hardst nodig hebben”, aldus Electron.

De grote muur vol vogels is niet de enige ‘nieuwe’ schildering bij Electron. Ook in het pand werd een grote muurschildering gerealiseerd. Dat is er één uit 1958. Het werk werd met behulp van crowdfunding gerestaureerd.

Over Electron

In 2018 bliezen kunstenaars het relatief onbekende ateliercomplex Electron nieuw leven in. Slechts enkele jaren later, en met minimale middelen is de broedplaats toegankelijker en inspirerender dan ooit. Het aantal huurders groeide van 40 naar 60, ieder op hun eigen manier betrokken bij al wat er in de kleurrijke broedplaats gebeurt. Normaal gesproken kan iedereen van binnen en buiten Breda er terecht voor optredens, kunst, voorstellingen, bijeenkomsten en events. Door de coronacrisis is electron momenteel gesloten.



