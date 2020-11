Ruim 222 teams trappen morgen het carnavalsseizoen af met de ‘Elluf Elluf Show’

BREDA - Morgen wordt traditiegetrouw het carnavalsseizoen 2020-2021 afgetrapt. Helaas voor de vele carnavalsliefhebbers kan dat niet met een groot feest in de stad en in cafés. Dit jaar wordt de aftrap van carnaval in het Kielegat gevierd via de online Elluf Elluf Show. En daar hebben al 222 teams zich voor aangemeld.

Kielegatters zijn de afgelopen weken uitgenodigd om deel te nemen aan Kielegats Grôtste Elluf Elluf Sjoow. Om 19.30 uur start morgen een carnavalesk programma te beleven vanuit je eigen woonkamer. Deelnemende teams worden gedurende de avond getest op hun kennis over carnaval in het algemeen, muziek en natuurlijk het Kielegat. De avond wordt afgewisseld met ludieke opdrachten, optredens van artiesten, prominente Kielegatters en humor. Ook wordt de nieuw hoogheid van het Kielegat gepresenteerd en reikt deze de prijs aan het winnende team uit.

Een avond voor alle leeftijden

“Corona zorgt voor veel eenzaamheid onder ouderen en alleenstaanden. Daarom hebben we ook voor Kielegatters die niet deelnemen aan de quiz een toegankelijk en gevarieerd programma”, vertelt Lucien Verhoef, de voorzitter van Stichting Kielegat. “Met een groep enthousiaste vrijwilligers roepen we ook ouderen in verzorgingshuizen op om die avond af te stemmen op BredaNu. Met een greep uit oude carnavalsbeelden bieden we een avond waar je vroeger voor thuis wilde blijven. Nostalgie ten top met een bakje chips, frisgewassen en met z’n allen in de pyjama op de bank. Nu niet in je pyjama, maar dit keer in je favoriete carnavalsoutfit.”

Aanmelden voor de quiz is niet meer mogelijk. De aanmeldingen sloten 9 november. Wel kun je meekijken via BredaNu.