Kleurrijke expositie vervangt tijdelijk de terrassen bij ‘t Sas

BREDA - In deze roerige tijden kan iedereen wel een positieve boodschap gebruiken. Dat is het idee van Graphic Matters, de 3sec.gallery en Winkelhof ’t Sas. Zij hebben de handen ineen geslagen om het winkelhof tijdelijk te vullen met een pop-up expositie. Die blijft staan totdat de horeca zijn terrassen weer mag uitzetten.

De expositie bestaat uit posters van de Australische Jeremyville. Hij begon als illustrator bij de Sydney Morning Herald. Nu wordt hij gezien als één van de meest invloedrijke illustratoren ter wereld. Zijn werk was eerder te zien in het Andy Warhol Museum in Pittsburg, La Casa Encendida in Madrid, Colette in Parijs, Cappellini in NYC en het 798 Arts District in Beijing.

Jeremyville begon in 2010 met het tekenen van Community Service Announcements als een dagelijks online project. Via social media daagt hij mensen uit na te denken over klimaat, maatschappij, persoonlijke groei of gewoon positieve dingen.

Nog steeds werkt hij dagelijks aan uitbreiding van de serie. In de loop van jaren postte hij honderden posters online. Altijd met een doel een kort onverwacht moment van rust en verbondenheid te creëren in deze gekke tijden. Die posters zijn nu te bewonderen in het winkelhof. De expositie blijft staan totdat de terrassen van de horeca weer mogen worden uitgezet.