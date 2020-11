Franks Filmtip: ‘Deze film is van een bijzonder kaliber’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Dit keer The Singing Club. Te zien in Pathé en Chassé Cinema.

Er zit een parallel in de film The Singing Club die me trof. De Nederlandse generaal Peter van Uhm had een zoon, Dennis, die net als zijn vader had gekozen voor het militaire beroep. In 2008, op de eerste ochtend als leider van de krijgsmacht, verloor hij zijn zoon in Afghanistan. Een bermbom werd hem fataal. In de Engelse film The Singing Club staat de commandant van het bataljon, Richard (Greg Wise), op het punt naar Afghanistan af te reizen. Zijn vrouw Kate (Kristin Scott Thomas) verwijt hem dat hij zich vrijwillig heeft gemeld. Dat verwijt komt niet uit de lucht vallen, zij hebben hun zoon verloren, die in navolging van zijn vader had gekozen voor een leven als beroepsmilitair en is gesneuveld in Afghanistan.

Gruwelijk onderwerp

De dood hangt als een sluier over de vrouwen van de militairen. Dat het desondanks een feelgood comedy is geworden, is een knap staaltje van vertelkunst. Want eigenlijk gaat de film over een gruwelijk onderwerp. Ja, er vallen doden in de oorlog, zeker in Afghanistan. De mannen dáár gaan er professioneel mee om. Maar de vrouwen die achterblijven? Die elke minuut van de dag in een wurgende onzekerheid verkeren? Die zich kapot schrikken, elke keer als de telefoon gaat, of als er iemand onverwacht aan de deur staat. Hoe gaan zij om met de ondraaglijke spanning? In de media komt dát thema niet aan bod. Deze film geeft dat gevoel van verscheurende onzekerheid een ritme en een gezicht. De oorspronkelijke titel van deze film is Military Wives, eigenlijk een betere titel.

De tekst gaat verder onder de trailer





Ontlading

Onder de vrouwen van militaire bestaat een van hun mannen afgeleide hiërarchie, de vrouwen van de commandanten worden geacht het voortouw te nemen, nu hun mannen ver weg gevaarlijk werk doen. Omdat haar man net is gepromoveerd spoort Kate Lisa (Sharon Horgan) aan om activiteiten te verzinnen voor de vrouwen. Niet zozeer om verveling te verdrijven, maar om de meedogenloze spanning te kanaliseren. Door elkaar te ontmoeten kunnen de vrouwen elkaar steunen. Maar de vrouwen van de militairen willen het liefst lekker zuipen en strippers laten komen. Kate en Lisa menen dat de oprichting van een koor een betere optie is. Zoals de mannen hun commandanten volgen, doen de vrouwen dat ook. Bij de repetities vluchten de kinderen naar een andere ruimte om aan de wanklanken van het koor te ontsnappen. Als de ergste dissonaten zijn verdwenen valt een brief binnen met een uitnodiging voor een optreden bij een reünie van militairen in de Royal Albert Hall in Londen. Voor Kate en Lisa een uitdaging om het koor tot een harmonieus geheel te smeden. Daarbij helpt het niet dat Kate en Lisa elkaar eigenlijk helemaal niet liggen. Kate is een beetje chick – kraagje omhoog, klassieke muziek - en staat ver af van de vrouwen van de militairen. Maar Lisa spreekt hun volkse taal, ze is een rocker en begrijpt hun angsten beter. Natuurlijk komt die spanning tot ontlading vlak voor het optreden in de Royal Albert Hall.

Tekst gaat verder onder de foto





Los acteerwerk

Hoewel het verhaal een beetje braaf wordt gebracht, is de film toch van een bijzonder kaliber. Het verhaalt wortelt in de werkelijkheid (zie kader). Het thema is helemaal niet komisch, maar door het losse acteerwerk van Kristin Scott Thomas (Kate) en Sharon Horgan (Lisa), wordt het onderwerp toch luchtig gebracht. Lekker lachen om de valse vrouwen met hun gebrek aan gevoel voor ritme en de juiste toon. Ik denk niet dat de vrouwen die het koor vormen voor hun rol hebben gerepeteerd, ze doen maar wat, en dat is precies de bedoeling. Dat geeft de film een warmte dat een groot publiek zal herkennen. De film slaat precies de juiste toon aan.

Het leven als vrouw van een militair is ondankbaar. Hoewel gescheiden van hun geliefde en omgeven door angst en eenzaamheid, merkt niemand hun dappere offers op. The Singing Club brengt daar verandering in.





Dit is wat je moet weten over deze film:



- Kristin Scott Thomas is de dochter van een beroepsmilitair. Haar vader was vliegenier bij de Britse Marine en kwam bij een vliegtuigongeluk om het leven toen ze vijf jaar was. Ze had ook rollen in The English Patient (1996) en Four Weddings and a Funeral (1994), waarvoor ze werd gelauwerd.



- Voor het eerst in 2010 repeteerde in midden Engeland een koor van vrouwen van naar Afghanistan uitgezonden militairen. Het was het idee van twee echtgenotes van militairen van een speciale eenheid van het Britse leger, de Scots Gards. Ze trokken een bekende plaatselijke muziekleraar aan, wierven met posters vrouwen van militairen voor het op te richten koor en vormden zo het eerste koor van vrouwen van uitgezonden militairen, aangevuld met vriendinnen.



- Er is sinds 2010 een netwerk van 75 koren ontstaan op Britse militaire bases in Groot Brittannië en wereldwijd. Die koren hebben 2200 leden en brengen de militaire gemeenschap dichter bij elkaar door samen te zingen. Ze treden op om geld op te halen voor het goede doel.



Regie: Peter Cattaneo Met: Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Greg Wise