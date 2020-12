Blind Walls Gallery brengt boek uit ter ere van 5-jarig jubileum

BREDA - Blind Walls Gallery bestaat vijf jaar. Ter ere van dit jubileum wordt een speciaal boek uitgebracht. Het boek bevat vijf jaar aan muurschilderingen en eeuwen aan verhalen.

Blind Walls Gallery werkte de afgelopen vijf jaar aan een nog steeds groeiende collectie muurschilderingen. Kunstwerken op blinde muren, gemaakt door (inter)nationale kunstenaars, vormgevers en illustratoren. Iedere muurschildering is geïnspireerd door een verhaal uit de stad. Samen vormen ze een geschilderde geschiedenis van Breda.

Dit jaar bestaat Blind Walls Gallery vijf jaar. Ter ere van dit jubileum wordt er een speciaal boek uitgebracht. Het boek vat vijf jaar aan muurschilderingen en eeuwen aan verhalen samen. Het boek is vanaf 3 december zowel online als fysiek verkrijgbaar via diverse kanalen.



Het boek ‘Blind Walls Gallery: Het Museum Op Straat’ neemt de lezer mee langs ruim 80 muurschilderingen geïnspireerd op Bredase verhalen. De collectie vormt een geschilderde geschiedenis van de stad. Het ruim 300 pagina tellende boek belicht alles over de schilderingen, het maakproces, de impact op de stad en de vergeten verhalen van Breda.