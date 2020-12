Franks Filmtip: ‘Een interessante biopic over het leven van Gloria Steinem’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Dit keer The Glorias. Te zien in Chassé Cinema en Kinepolis.

Gloria Steinem (1934), ook ik had nog nooit van haar gehoord. Ze is hét icoon van de tweede feministische golf in de VS. Ze is nu in de tachtig en heeft een boek geschreven over haar leven (My Life on the Road). Dat is verfilmd, en hóe! Regisseur Julie Taymor heeft niet gekozen voor een biopic in één rechte streep van klein meisje tot de iconische Gloria Steinem. Er verschijnen vier Gloria’s- als kind, als tiener, als volwassen activiste en als icoon. Het kind is dol op haar vader en voelt zich geborgen, maar als tiener is ze erg onzeker. Met vallen en opstaan wint ze als activiste aan zelfvertrouwen en uiteindelijk benut ze ten volle haar talenten als vrouw met een visie, als schrijfster en spreekster en als organisator van de vrouwenbeweging. De Glorias uit de verschillende fases van haar leven roepen elkaar ter verantwoording. Zittend in een Geyhound – Gloria doorkruiste Amerika met de bus – vraagt de tiener Gloria waarom ze niet eerder naar haar vader is gegaan toen hij op sterven lag. De activistische Gloria (Alicia Vikander) bekent dat ze was bang weken kwijt te zijn aan zijn verzorging. Achteraf een verkeerde keuze. Als haar mannelijke collega’s op de redactie van het magazine waarvoor ze werkt neerbuigende opmerkingen tegen haar maken over haar feminisme wil ze reageren, maar doet dat niet. De iconische Gloria stelt de activistische Gloria gerust en geeft haar gelijk. Omdat er zó geen inhoudelijk debat kan worden gevoerd. Door deze en dergelijke gesprekken wordt op een originele manier de innerlijke groei van Gloria Steinem zichtbaar gemaakt.

Feminisme

In de jaren zestig moest de wereld nog wennen aan het feminisme. De jonge Gloria had de aandacht getrokken door als undercover journalist te gaan werken als Bunny in een club van Play Boy. Haar artikel in het tijdschrift New York ging over de onfrisse eisen die aan de Bunnys werden gesteld. In een door miljoenen bekeken talkshow werd de activiste Gloria onbeschaamd bevraagd over haar sexy kleding. En hoe het toch kan dat ze ongehuwd is. Vragen van mannen, die niet over de inhoud gaan. Een mooie, slimme vrouw die als feministe door het land trekt, het bracht een hoop opwinding en verwarring. Om haar abortus standpunt (‘baas in eigen buik’) werd ze belaagd door vrome christenen. Maar ze ging de confrontatie niet uit de weg en preekte in kerken. Haar belangrijkste mijlpaal was de oprichting van het feministische magazine Ms in 1971. Belachelijk gemaakt in de media, hartstochtelijk gelezen door miljoenen Amerikaanse vrouwen, die voor het eerst lazen over abortus, gelijke beloning of sociale ongelijkheid.

Documentaire

Steinem is nog steeds actief. Bij de Women’s March on Washington in januari 2017, vlak na de verkiezing van Trump, sprak ze bij het Lincoln Monument vijfhonderdduizend mensen toe. Dan wordt de film een documentaire. Haar thema: gelijke rechten, niet alleen voor vrouwen, maar voor iedereen. Inmiddels had ze geleerd dat het streven naar gelijke kansen niet alleen kan gaan over de rechten van vrouwen, maar net zo goed over gelijke rechten van mensen van kleur en andere minderheden. Ze riep, kijkend in de richting van het Witte Huis, de demonstranten op actie te blijven voeren want: de Grondwet begint niet met de woorden “I, the president”, maar met “We, The People”.

Onvermoeibaar

Natuurlijk was Steinem niet de enige die de vrouwenbeweging een gezicht gaf. Vrouwen als burgerrechten advocate Florynce Kennedy en politica Bella Abzug sloten zich bij Gloria Steinem aan. Lorraine Toussaint beeldhouwt uit de activiste Florynce Kennedy één brok onstuitbare levenslust en energie. De onvermoeibare Abzug bracht het feminisme op de agenda van de Amerikaanse politiek. Bette Midler portretteert haar als een aanstekelijke vrouw, waar je geen ‘nee’ tegen kunt zeggen, een geweldige rol, Oscar waardig. Julianne Moore maakt van icoon Gloria een bedachtzame vrouw, die provocaties niet uit de weg gaat. Strijdlustig en toch charmant, net als Gloria Steinem. Regisseur Taymor heeft een epische film gemaakt over deze glorieuze feministe, die niet alleen Amerika, maar de hele wereld heeft veranderd.

Dit is wat je moet weten over deze film:



- De Nederlandse evenknie van het Amerikaanse feministische magazine Ms was het feministisch blad Opzij, waarvan het eerst exemplaar in 1972, dus één jaar na Ms, verscheen.



- Gloria Steinem werd in de VS een icoon voor de burgerrechten beweging door haar artikel “After Black Power, Woman’s Liberation”. Dat verscheen in The New York Magazine op 7 april 1969.



- Samen met Jane Fonda en Robin Morgan heeft Gloria Steinem in 2005 het Women’s Media Center opgericht, een organisatie die tot doel heeft vrouwen zichtbaar en sterk te maken in de media.



Regie: Julie Taymor Met: Julianne Moore, Alicia Vikander, Bette Midler, Lorraine Toussaint e.a.