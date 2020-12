Het succes van een theatervoorstelling aan de voordeur: ‘Heel november en december al verkocht’

BREDA - Als mensen niet naar het theater mogen, dan brengen we het theater naar de mensen toe. Dat was het idee van Bredanaars Emma en Esther. In de eerste coronagolf ontwikkelden zij het concept waarbij ze in een ‘capsule’ die voor de voordeur wordt opgebouwd een theatervoorstelling hielden voor mensen. Deze maanden gaan zij daarmee door. En met succes, want november en december zijn al uitverkocht.

Aan de deur is een Bredaas initiatief dat ontstaan is tijdens de eerste lockdown. Men kon het theater niet meer bezoeken en moest verplicht thuisblijven. Om het theaterpubliek toch van cultuur te laten genieten, ontstond bij Emma en Esther het idee om het theater naar het publiek te brengen. De makers Emma van de Wouw en Esther Fassaert zijn van Bredase bodem. Van de Wouw heeft een achtergrond in de filosofie en het theater. Fassaert is van huis uit creatief dramatherapeut en speelt al jarenlang in verschillende Bredase projecten. Samen hebben zij er al een aantal projecten op zitten.

Aan de deur

Aan de deur gaat over de vreemde tijd waarin wij leven en benoemt de absurditeit van de situatie waar wij ons in bevinden. Het gaat over het knuffelen van je eigen jurken, huidhonger en andere corona-gerelateerde ongemakken. Over hoop houden in donkere tijden ondanks het feit dat niet alles goed gaat, of goed komt.

Aan de deur kan wel worden gezien als de meest veilige voorstelling in deze huidige crisis. Voor de voordeur wordt een uur voorafgaand aan de voorstelling een theatercapsule opgebouwd. Het publiek, bestaande uit één huishouden, kan zo samen van de voorstelling genieten die zich voor de eigen voordeur afspeelt. Na afloop van de 30 minuten durende voorstelling wordt de capsule weer afgebroken. De voorstellingen van januari gaan vandaag in de verkoop.