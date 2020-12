Glühwein schenken is verboden, maar toch is het Glühnen in Breda een succes

BREDA - ”Een daverend succes”, zo omschrijft Tess Mallens, een van de organisatoren, de eerste editie van het Glühnen in Breda. Glühnen is een wandelroute langs verschillende horecagelegenheden in het centrum en de Belcrum waar mensen versnapering kunnen oppikken. Op het laatste moment werd op last van de gemeente besloten dat er geen glühwein mocht worden geschonken.

Het initiatief komt van Floortje van Eeden en Tess Mallens die in Amsterdam iets soortgelijks hebben ondervonden, de glühwalk. Al wandelend door Amsterdam met een Glühwein in de hand die ze bij één van de velen loketten hadden opgepikt ontstond het idee om de activiteit naar Breda te halen en in een nieuw jasje te steken. Glühnen ontstond vanuit het idee waar iedere Bredanaar wel bekend mee is: Klunen. “Met deze winterse variant heeft Breda toch nog een verrassende activiteit die tevens de locals support op een veilige manier”, vertelt Tess.

De gemeente besloot gisteren op het laatste moment dat er bij de wandeltocht in Breda geen glühwein mocht worden geschonken. “Dat is nogal een complex verhaal”, vertelt Tess. “Vanwege de nodige alcoholdiscussie vond de gemeente het niet verstandig was om glühwein te schenken tijdens de wandeltocht.” Terwijl het volgens haar wel is toegestaan om zwak-alcoholhoudende dranken te schenken.

“Maar we hebben het verder goed aangepakt. Verschillende horecagelegenheden hebben snel geschakeld.” Zo verkochten verschillende horecagelegenheden warme chocomelk, oliebollen en warme appelcider. “Allemaal lekkere drankjes en maaltijden, die echt bij de winter horen.” De insteek van de organisatie was voornamelijk om de horeca te ondersteunen en de wandeltocht te organiseren. “Daarom hebben we maar meegewerkt met het verzoek van de gemeente om geen glühwein te schenken.”

De wandeltocht zelf resulteerde dus gewoon in een sfeervolle avond. “Het was echt mooi om te zien hoe de verschillende horecagelegenheden hebben uitgepakt. Alles was mooi versierd. Er kwamen zelfs mensen verkleed als lichtjes.”

Liefhebbers kunnen alleen vandaag nog tussen 16.00 en 20.00 uur glühnen in Breda.

Route

Floortje en Tess zijn werkzaam bij Tapasbar Plan B (Floortje) en MotMot Gallery / Electron (Tess), logischerwijs zijn dit dan ook twee van de punten waar de route langs zal lopen. Verder zal de route langs de haven bij Dok 19 komen, De Veestallen in de mooie verlichte Speelhuislaan en het T-huis in het Valkenberg park. Een uur durende wandeling langs veel kerstversiering.

De route kan je vinden op het Instagramaccount @gluhnenbreda waar ook tips en info wordt gegeven om veilig en verantwoord te wandelen