Trap kerstvakantie af met ‘oergezellige’ stay-at-home-stadsquiz van Baas van Breda

BREDA - Bredanaars kunnen vrijdag 18 december de kersvakantie aftrappen met de razendpopulaire stay-at-home-stadsquiz van Baas van Breda: Breda Quiz’t Samen. De quiz in de vorm van een liveshow is te volgen via BredaNu. “Vragen over natuur, cultuur, wijken, sport, muziek en actualiteit worden gesteld door bijzondere Bredanaars uit alle hoeken en gaten van de stad. Op deze manier willen we alle Bredanaars samen brengen tijdens een oergezellige avond”, aldus organisator Pien Rosmalen.

Breda Quiz’t samen is onderdeel van Winterlicht Breda. Er komen speciale gasten en artiesten langs en burgemeester Paul Depla maakt als co-host de winnaar van de stadsquiz bekend. Teams bestaande uit familie, vrienden, sportclubs, zangkoren, straten, buurten, organisaties, taalmaatjes, carnavalsverenigingen, boekenclubs en zo voort worden opgeroepen om zich vóór 18 december op te geven via www.baasvanbreda.nl. De organisatie werft ook actief teams en flyert bij onder andere verzorgingshuizen om iedereen de kans te geven een leuke, ouderwetse spelavond op tv te beleven. De teams worden getipt om de versnaperingen voor deze avond bij hun favoriete café te bestellen. “Op deze manier doet de horeca ook mee”, vertelt Rosmalen.

Baas van Breda Adventskalender

De stadsquiz is onderdeel van de Baas van Breda adventskalender. “Vakje 18 om precies te zijn. Iedere dag klik je een vakje open voor een filmpje van een leuke Bredanaar die voor jouw team een opdracht, een moeilijke vraag of een challenge heeft waarmee je punten scoort en een categorieprijs kunt winnen.”

Zo had Henny Huisman een muzikale opdracht voor de kinderen, rouleren de kerstkaarten-met-je-huisdier aldoor Breda en breken we ons hoofd over welke bekende Bredanaar als dragqueens schitteren in het filmpje van Miss Abby van dragrace Holland. Initiatiefnemer Martijn Schraven vertelt dat er nu al 200 teams meedoen. “En je kunt je nog steeds aanmelden met een team. De vragen en opdrachten zijn ook met terugwerkende kracht te doen.” Op 24 december, na het laatste adventsvakje, krijgen de teams nog een kerstpakket mee voor de feestdagen en dan volgt op 30 december de prijsuitreiking en de ontknoping, waarbij de WINTERBAAS van Breda 2020 bekend wordt.

“Lockdown of niet, dit wordt de gezelligste decembermaand ooit! Juist nu is het belangrijk dat we verbondenheid voelen en samen iets positiefs en leuks beleven”, aldus Rosmalen.