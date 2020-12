Winterlicht- en Winterchillsactiviteiten voor jeugd gaan naar buiten

BREDA - Een aantal activiteiten uit het Winterlicht- en WinterChillsprogramma gaan in aangepaste vorm toch ‘gewoon’ door. Dat heeft de organisatie besloten. Zij willen vanaf 21 december coronaproof sport en bewegingsactiviteiten aanbieden voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar. “Binnen de regels en met gebruik van gezond verstand zijn er nog veel dingen mogelijk.”

Voor WinterChills is het belangrijkste dat ze vanaf maandag 21 december coronaproof sport en bewegingsactiviteiten aan kunnen bieden voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar. Een aantal geplande activiteiten zijn daardoor uitgesteld totdat het weer kan binnen de verscherpte regels. Maar er zijn toch veel online activiteiten bijgekomen op het programma, en sporten kan buiten. Het initiatief rondom de Fifa-toernooien gaat in ieder geval zeker door, laat de organisatie weten. “Net als de DJ school en Makersbase, die nu online is. Daaraan wordt nu de TikTok-challenge toegevoegd op de NAC locatie. Ook X-kids sporten gaat buiten door. “ WinterChills heeft het programma samen met jongeren voorbereid. Dat blijven ze ook in het nieuwe jaar doen.

Veel is wel mogelijk

“Binnen de regels en met gebruik van gezond verstand zijn er nog veel dingen mogelijk”, laat de organisatie weten. “We kunnen in de buitenlucht wandelen en sporten. Weliswaar met het eigen gezin of in groepen van maximaal twee, maar dat betekent dat we ook de broodnodige beweging en sport op ons programma kunnen houden.” Kinderen tot en met 17 jaar kunnen ook in verenigingsverband in de buitenlucht actief zijn.

Winterchills

Voor de kinderen tot 18 jaar is er een uitgebreid aanbod van buiten(sport) activiteiten, dit en meer vind je op Winterchills.nl. De komende dagen vult de organisatie het programma nog verder aan. Mensen moeten daarom onze website goed in de gaten houden de komende weken, want we kunnen heel binnenkort melden wat er wel doorgaat en wat er bijkomt. Vanuit samenhang en verbinding maken we deze winter lichter voor iedereen.”