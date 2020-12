Nieuwjaarsconcert van zanggezelschap Cappella Pratensis live te volgen vanuit de Grote Kerk Breda

BREDA - Het Nieuwjaarsconcert van zanggezelschap Cappella Pratensis is op 1 januari 2021 live te volgen vanuit de Grote Kerk. In het kader van Winterlicht presenteren de Gemeente Breda, de Stichting Grote Kerk Breda en Cappella Pratensis die dag samen een Live-Stream nieuwjaarsconcert om 17.00 uur.

Het concert zal worden geopend met een nieuwjaarswens van burgemeester Paul Depla, een welkom van directeur van de Grote Kerk Marieke Wiegel en mooie beelden van Breda. Daarna brengt het internationaal beroemde zangensemble Cappella Pratensis een ode aan componist Josquin Deprez. Dit alles wordt dus via meerdere camera’s en live gestreamd vanuit de Grote Kerk.

Cappela Pratensis

“Het ensemble Cappella Pratensis zingt meerstemmige meesterwerken uit de 15e en 16e eeuw, in het bijzonder uit de Lage Landen”, schrijft de organisatie in een persbericht. “Staand rond een centrale muziekstandaard, zingen ze rechtstreeks uit oude drukken van originele koorboeken.”

Josquin Desprez

Het onderwerp van het Nieuwjaarsconcert is bijzonder. Cappella Pratensis opent namelijk het herdenkingsjaar van de 500ste sterfdag van de Frans-Vlaamse componist Josquin Desprez. Desprez (1450-1521) was een Henegouwse zanger en componist van de Frans-Vlaamse school van de polyfonie. Hij was bekend als zanger, componist en pedagoog en was vooral werkzaam in Frankrijk en Italië. “Hij is misschien wel de grootste componist van de Renaissance. Kenmerkend voor zijn muziek zijn de grote doorzichtigheid en de hechte structuur, waarbij de muziek nauw aansluit bij de tekst. In het chanson was hij in het midden van de 15e eeuw de belangrijkste exponent van deze nieuwe stijl, waarin de technieken van de canon en ook het contrapunt werden toegepast op wereldlijke liederen.”

Het concert is te volgen via www.grotekerkbreda.nl/livestream