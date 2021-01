Toch subsidie voor Podium Bloos: Gemeente Breda stelt ruim 300.000 euro beschikbaar

BREDA - Afgelopen zomer pakte Podium Bloos ondanks een lovende beoordeling net mis bij de subsidieverdeling van de Brabantstad regeling. Toen Podium Bloos aan de beurt was bleek het budget niet toereikend. Meer dan 100 collega-instellingen in het land deden een oproep om Podium Bloos alsnog te steunen. De gemeente Breda heeft Podium Bloos nu alsnog verzekerd van subsidie. Podium Bloost ontvangt 320.000 euro voor de komende twee jaar.

De subsidie betekent dat Podium Bloos de investeringen van de afgelopen tien jaar kan voortzetten. “Dat is weliswaar in iets afgeslankte vorm, maar zeker niet met minder enthousiasme”, laat podium Bloos weten.

De talentontwikkeling en begeleiding van nieuwe makers blijft voortbestaan, met speciale aandacht voor jongeren. Het jongerenplatform 39Graden van Podium Bloos kreeg in het najaar namelijk wel landelijke en provinciale steun. “Mooi was ook de recente toekenning van de minister voor PLAN Talentontwikkeling Brabant, waar Podium Bloos onderdeel van is. PLAN Brabant wordt landelijk gezien als voorbeeld stellend als het gaat om ondersteuning van jonge professionele makers.”

Uiteraard blijft Podium Bloos ook de vertrouwde plek voor amateurs en Bredase organisaties. “Zeker nu de positieve ontwikkelingen in het Klavers Jansen gebied zichtbaar worden, onderstreept de meerjarige steun het belang van een dynamisch productieklimaat in de stad.”