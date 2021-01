Franks Filmtip: ‘De styling van de film straalt klassieke perfectie uit’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Nu de bioscopen gesloten zijn, kiest Frank voor een film die te streamen is. Deze week is dat ‘A Single Man’. Te zien bij cinemember.nl en Pathé-thuis.nl.

A Single Man is een film uit 2009. Alles wat we zien is onwerkelijk elegant, een bombardement van goede smaak, zoals we dat kennen van de parfumreclames. Op het gebied van art-direction is regisseur Tom Ford tot het uiterste gegaan. Niet zo gek, want hij is een bekende modeontwerper. Dit is zijn regiedebuut. Zelfs als deze art-direction je minder aanspreekt, is er voor de filmliefhebber alle reden A Single Man te bekijken. Want Collin Firth (The King’s Speech) speelt de rol van een diep ongelukkige, homoseksuele professor met buitengewoon veel gevoel en totale overgave.

Cubacrisis

Het verhaal speelt zich af tijdens de Cubacrisis van 1962, toen Rusland raketten had gestationeerd op Cuba. De spanning liep hoog op omdat die raketten de VS konden bereiken. In het westen werd een nieuwe wereldoorlog gevreesd. En de jeugd begon aan een rebels tijdperk, waarin gezagsverhoudingen niet meer vanzelfsprekend waren. George Falconer (Collin Firth) is een naar Los Angeles geëmigreerde en uitermate gesoigneerde Engelsman die aan de universiteit Engelse literatuur doceert. Zijn colleges zijn populair. Zijn wereld stort in als hij op een avond het bericht krijgt, dat zijn vriend Jim bij een auto-ongeluk om het leven is gekomen.

Begrafenis

Hoewel de relatie zestien jaar heeft geduurd, is hij niet welkom op de begrafenis. Door de schok en de rouw wordt professor Falconer nog discreter dan hij als Engelsman al was. Achter die façade probeert hij zijn verdriet te verbergen. Strak in het pak, glimmende Brogues en elke dag een hagelnieuw shirt. Maar met dat formele gedrag heeft hij geen vrienden gemaakt, waarmee hij zijn diepe verdriet kan delen. Zijn enige vriend en bondgenoot is Charley (Julianne Moore). Net als George is zij een expat uit Engeland. Ze is gescheiden, drinkt te veel en heeft weinig om handen, maar hun vriendschap is warm en aandoenlijk. Als George en zij een troostrijke avond hebben, vraagt ze zich hardop af of het tussen hen, ondanks George´s geaardheid, nog wat kan worden. Een prachtige scene volgt. Door de heftige, maar beteugelde, emoties speelt tot overmaat van ramp George´s hartkwaal op. Tegen het einde van het academiejaar, als hij afscheid neemt van zijn studenten, neemt hij een beslissing. Zijn eenzaamheid is onverdraaglijk.





Klassieke perfectie

Het stralende licht van Los Angeles, de styling van de film die klassieke perfectie uitstraalt en de rol die Collin Firth past als een maatpak, maken dat A Single Man niet donker is, eerder licht met hier en daar zelfs een spikkeltje humor. Voor lelijke mensen was het klaarblijkelijk verboden zich op de set te vertonen. Toch krijgt professor Falconer herhaaldelijk te horen dat hij er zo slecht uitziet, maar dat ontgaat ons, gewone stervelingen. Wij genieten van Collin Firth die probeert zijn leven te ordenen, of weer te ordenen, waarbij hij alle ingehouden emotie en rouw subtiel en verfijnd uitstalt. Met als rode lijn een kloppend, maar gebroken hart, dat resoneert op de prachtige vioolmuziek van Abel Korzeniowski. Vioolmuziek die de ziel bereikt.





Dit is wat je moet weten over deze film:



- Collin Firth werd voor zijn rol van professor George Falconer genomineerd voor een Oscar en en een Golden Globe.



- De film A Single Man is gebaseerd op het boek met dezelfde titel van de Brits-Amerikaanse schrijver Christopher Isherwood (1904-1986). De film Cabaret (1972), met Liza Minnelli als Sally Bowles, die speelt in het Berlijn van de jaren dertig, is eveneens gebaseerd op het werk van Isherwood. Vanwege de gay scene woonde Isherwood in die tijd in Berlijn



Regie: Tom Ford Met: Colin Firth en Julianne Moore