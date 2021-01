Franks Filmtip: ‘De film geeft een kritische kijk op de Amerikaanse geschiedenis’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Nu de bioscopen gesloten zijn, kiest Frank voor een film die te streamen is. Deze week is dat ‘Django Unchained’. Te zien bij Netflix.

Regisseur en scenarioschrijver Quentin Tarantino heeft een voorkeur voor grote thema’s. Drie jaar na Inglourious Basterds (over nazi’s en joden) maakte hij in 2012 de film Django Unchained, met als thema de slavernij in de VS. Slavernij is wel vaker een filmthema. Denk aan filmdrama’s als The Color Purple (1985) van regisseur Steven Spielberg (met een schitterende rol van Whoopi Goldberg) en 12 Years a Slave (2013) van regisseur Steve McQueen. Maar Tarantino giet het grote thema van de slavernij in de lange jas van een spaghettiwestern. Met de van hem bekende banaliteit van geweld. En de argeloze overgang van de ons bekende bovenwereld naar de onbekende wereld daaronder. Dat leidt tot een indringende kijk op de verschrikkingen van de slavernij in de zuidelijke staten van Amerika, vlak voordat de burgeroorlog daaraan een einde maakte. Fasten your seatbelts!

Wanted Dead or Alive



Texas 1858. Op het hoofd van ontsnapte criminelen wordt een premie gezet. “Wanted Dead or Alive” staat er op de affiches met een forse beloning, de premie. Dr. King Schultz (Christoph Waltz) is een Duitse emigrant. Deze voormalige tandarts is premiejager en trekt rond in het zuiden van Amerika op zoek naar deze criminelen. Bij toeval ontmoet hij een slaventransport. Hij vraagt aan de slaven of iemand de drie out-law broers Brittle kent, want hij weet niet hoe ze er uit zien. Django (Jamie Foxx) knikt, want deze criminele broers zijn opzichters bij de plantage die hem zojuist heeft verkocht. Dr. Schultz biedt aan om Django te kopen, maar als antwoord trekken de twee begeleiders van het slaventransport hun wapens. Schultz doodt de één, verwondt de ander en bevrijdt Django. Ze speken af de broers Brittle samen op te sporen en de premie te delen, waarna Django zijn vrijheid terugkrijgt.

De tekst gaat verder onder de trailer.





Slaven



Django blijkt een getalenteerde premiejager, waardoor het geld voor dr. Schultz en Django gaat rollen. Daardoor gesteund gaat Django op zoek naar zijn vrouw met de opvallende naam Broomhilda (Kerry Washington). Ze is geboren als slavin van Duitse emigranten, die haar de Duitse taal hebben geleerd. Ook Broomhilda is verkocht, maar dr. Schultz en Django ontdekken dat ze terecht is gekomen als seksslavin op de ranch van de als zeer wreed bekend staande plantagehouder Calvin J. Candie (Leonardo DiCaprio). Ze moeten een list verzinnen om de ranch van Candie te kunnen bezoeken. Er zijn plantagehouders die slaven als gladiatoren met elkaar laten vechten tot de dood er op volgt. Candie is zo’n slavenhouder. Bij zo’n gevecht in New Orleans stelt Schultz aan Candie voor zijn beste gladiator-slaaf van hem te kopen voor 12.000 dollar. Een gewone slaaf kost driehonderd dollar. Maar hij wil de slaaf vóór de koop medisch keuren. Met dat doel neemt Candie dr. Schultz en zijn assistent Django mee naar zijn afgelegen plantagehuis. Daar is ook Broomhilda. Zij mag niet laten merken dat ze Django kent, maar Candie’s huisslaaf Stephen (Samuels L. Jackson) doorziet de list. Er volgen schietpartijen waarbij Candie en dr. Schultz worden gedood. Django moet zich overgeven. Zijn lot en dat van Broomhilda hangen nu aan een heel dun draadje.





Amerikaanse geschiedenis



De film geeft een kritische kijk op de Amerikaanse geschiedenis. Wordt in de doorsnee western de strijd tegen de indianen goedgepraat, Tarantino laat een cynischer, grimmiger en gewelddadiger versie van de western zien. Voor het scenario won hij een Oscar. Christoph Waltz maakt al direct in de eerste scene, waarin hij op het slaventransport stuit, indruk als de eloquente vreemdeling, die het moet hebben van het woord in een verder rauwe omgeving. Het leverde hem een Oscar op voor de beste mannelijke bijrol. Jamie Foxx maakt met zijn sympathieke uitstraling zijn rol als ontketende, maar zwijgzame premiejager Django elke seconde waar. Weliswaar speelt DiCaprio de vileine plantagehouder zó, dat je moordneigingen krijgt, maar hij wordt overschaduwd door zijn huisslaaf Stephen, een overtuigende rol van Samuel L. Jackson. Ik kan de vraag wie van de twee meer te verachten is, niet beantwoorden. Wat weer als compliment is bedoeld. De styling (art direction) van Django Unchained is uitmuntend. Maar dat mag ook wel als je over zo’n budget beschikt (zie kader).

Dit is wat je moet weten over deze film:



- Het budget van Django Unchained was honderd miljoen US dollar.



- Dr. King Schultz adviseert de slaven die hij bevrijdt, de poolster te volgen. Dat is gebaseerd op historische feiten. Het Amerikaans religieuze verbond van de Quakers, had een “Underground Railroad” opgezet om weggelopen slaven te helpen ontsnappen. Wie vluchtte kreeg de raad de poolster te volgen omdat het noorden veilig voor ze was.



- Broomhilda staat in de Germaanse mythologie bekend als Brünnhilde. Daarin is zij de zelfstandige, ongetrouwde krijgsvrouw.



- De cowboykleding van Django is ontleend aan Bonanza, een Amerikaanse cowboyserie uit de jaren zestig.



Regie: Quentin Tarantino Met: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington en Samuel L. Jackson