Het Avenue Nieuwjaarsconcert: “We laten onze muzikale mond niet snoeren”

BREDA - De verlengde lockdown snoert de muzikale mond niet voor de Avenue in Breda. Daarom komen zij morgen, ook al is het dan al eind januari, met een nieuwjaarsconcert. “Wellicht het enige nieuwjaarsconcert in Breda!”

Muziekliefhebbers kunnen morgen hun hart op halen. Ondanks corona wil Avenue toch graag iets organiseren. Daarom komen zij nu met Het Avenue Nieuwjaarsconcert. Het concert is te bekijken via een livestream van 11.00 uur tot 12.00 uur. Online bijwonen is geheel gratis, maar een financiële bijdrage van de thuiskijkers wordt wel gewaardeerd. Na afloop is het concert ook via YouTube te bekijken.

Optredens

Pepijn Mouwen en Tijn Trommelen zijn twee van de artiesten die op het programma staan. Pepijn Mouwen uit Etten-Leur begon zijn carrière als altsaxofonist bij de Nieuwe Veste Big Band en de Southern Pearl Jazz Band. En dat ging zo goed dat hij inmiddels aan het conservatorium van Amsterdam studeert. Hier pakt hij tevens de tenor-, baritonsax en klarinet op en blijft ook daar de traditionele jazz een warm hart toedragen.



Gitarist Tijn Trommelen uit Oosterhout heeft eveneens vlieguren gemaakt bij de Southern Pearl Jazz Band, en daarnaast natuurlijk onder de vleugels van vader Antoine bij het Three-O’ Trommelen. Momenteel studeert Tijn aan het conservatorium van Tilburg en introduceert daar eigenhandig de swingmuziek. Tijn ontpopt zich tevens als zanger (crooner) en concertorganisator.



Het Avenue Nieuwjaarsconcert vindt zoals gebruikelijk plaats onder gastheerschap van Michael Varekamp en Harry Kanters.