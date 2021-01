Franks Filmtip: ‘De film laat de gevolgen zien van onze besteldrang’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Nu de bioscopen gesloten zijn, kiest Frank voor een film die te streamen is. Deze week is dat ‘Sorry We Missed You’. Te zien bij Te zien bij Picl en PathéThuis.

We bestellen allemaal wel eens iets op internet. Nu meer dan ooit. En we kennen allemaal de pakjeskoerier die er snel vandoor moet. De film Sorry We Missed You (2019) legt de wereld bloot die achter die gehaaste pakjeskoerier schuil gaat. Een sociaal drama, want koerier word je meestal niet uit luxe, maar om de armoedeval te vermijden. En de prijs is hoog, niet alleen in de Engelse, maar ook in onze Nederlandse economie waar arbeid flexibel wordt gehouden met nul-uren contracten, uitzendwerk en payroll constructies. En bedrijven ZZP-ers voor zich laten werken omdat ze daar makkelijker van af kunnen dan van werknemers.

Economische crisis

De economische crisis van 2008. Ricky Turner (Kris Hitchen), een man van twaalf ambachten, dertien ongelukken, is zijn baan in de bouw kwijt geraakt. Daarmee is ook zijn kans op een koophuis verkeken. Ricky is goudeerlijk en trouw, maar een drinker en makkelijk ontvlambaar. Met zijn vrouw Abbie (Debbie Honeywood) woont hij in een huurhuis in Newcastle. Zij werkt bij de thuiszorg met een nul uren contract. Ze bezoekt de ene na de andere oudere met beperkingen. Kwetsbare mensen die ze te eten geeft, onder de douche zet of volgens protocol moederlijk toespreekt. Ze hebben twee kinderen. Puber Seb (Rhys Stone), die aanleg heeft voor gothic kunst, maar makkelijk overhoop ligt met autoriteiten, en de slimme elfjarige Liza (Katie Proctor).

Pakjeskoerier

Om aan een uitkering te ontsnappen besluit Ricky pakjeskoerier te worden. Niet bij een baas maar als zelfstandige, als ZZP-er, want hij wil niet meer dat een baas ‘in zijn nek staat te hijgen’. Maloney (Ross Brewster), de spijkerharde manager van het distributie centrum, verwelkomt Ricky “aan boord” en drukt hem op het hart dat hij niet bij het bedrijf werkt, maar dat ze samenwerken op freelance basis, zonder de voordelen die een werknemer heeft. Maar eerst moet er een bestelbus komen. Huren bij het distributiecentrum kan, maar is geen optie: te duur. Daarom koopt Ricky zelf een bus, op afbetaling. Voor de aanbetaling van duizend pond moet de eigen auto, het enige bezit van het gezin en noodzakelijk vervoermiddel voor Abbie’s werk in de zorg, worden verkocht. Vanaf dat moment lukt het Abbie haast niet meer om te voldoen aan de strakke tijdschema’s in de thuiszorg omdat ze voor bezoeken aan cliënten is aangewezen op het openbaar vervoer. En door de lange dagen die ze moet maken, komt het gezin in de knel.

De tekst gaat verder onder de trailer.





Aflevertijden

Ricky ontdekt hoe de wereld van een pakjeskoerier werkt. Er zijn strikte aflevertijden. Die bepaalt de koerier niet zelf, maar worden opgelegd door de alles bepalende ‘scanner’, in het bedrijf ‘het pistool’ genoemd. Binnen het opgelegde tijdslot moet het pakje worden afgeleverd, anders volgt een boete. En met de algoritmes wordt alles geregistreerd. Tijd om naar de wc te gaan is er niet. Ricky moet onderweg stoppen en in een plastic fles plassen. Wat hem ook kwetsbaar maakt. Als hij door gezinsperikelen plotseling wordt gedwongen om een dag vrij te nemen volgen boetes omdat hij zelf voor een vervanger moet zorgen, die hij niet kan vinden. Wat Ricky en zijn gezin nog verder in de financiële problemen drukt.

Sorry We Missed You toont een misselijk makend systeem van het exploiteren van mensen die gemanipuleerd worden door machines. In Engeland net zo goed als hier. De film laat zien dat dit kan uitdraaien op een vorm van moderne uitbuiting, waarbij gezinnen door tirannieke tijdschema’s ten onder dreigen te gaan en alleen aandeelhouders profiteren.

Voor mij springt Debbie Honeywood als de moeder die uit alle macht probeert het gezin bij elkaar te houden, er uit. Ze is kwetsbaar en van goede wil, subtiel en overtuigend. Kris Hitchen speelt in feite de sukkel die steeds wanhopiger pakjes bezorgt. Grenzeloze machteloosheid over het grimmige systeem spat van hem af. Het is als de maffia. Eenmaal er in, kom je er nooit meer uit. Sorry We Missed You laat zien dat de verliezers van onze moderne economie niet op mededogen hoeven te rekenen en roept op tot moreel verzet. Hóe weet ik ook niet. We kunnen ze in elk geval hartelijk ontvangen en een blikje cola aanbieden als er weer een pakjesbezorger aanbelt.

Dit is wat je moet weten over deze film:



- Nieuwkomer Debbie Honeywood (Abbie) is voor de film gecast na een auditie voor non professionals.



- Op het filmfestival van Cannes in 2016 won regisseur Ken Loach (1936) de Gouden Palm met de dramafilm I, Daniel Blake. Sorry We Missed You werd op het filmfestival van Cannes van 2019 genomineerd voor de Gouden Palm. Dit is de laatste film van deze Britse regisseur.



- Voor het scenario heeft scenarioschrijver Paul Laverty gebruik gemaakt van de informatie die hem werd verschaft door pakjesbezorgers die alleen anoniem wilden meewerken. Bij de aftiteling bedankt regisseur Loach hen voor hun dappere inbreng.



- Sorry We Missed You werd opgenomen in de regio Newcastle upon Tyne (Noord Oost Engeland).



Regie: Ken Loach Met: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Ross Brewster