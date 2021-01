Duikboot Festival houdt hoop en start kaartverkoop voor augustus

BREDA - Voor de organisaties van festival was het seizoen van 2020 er één om snel te vergeten. Maar sinds de start van het vaccineren en de komst van het garantiefonds vanuit de overheid is er weer wat hoop voor de festivals. Daarom waagt het Bredase Duikboot Festival het erop. Zij starten als eerste festival in Brabant komende donderdag om 12.00 uur de kaartverkoop voor de editie van augustus 2021.

De organisatie van Duikboot Festival snapt dat Corona veel onzekerheden met zich meebrengt en dat die onzekerheid nog wel even blijft op het gebied van festivals-bezoeken. Daarom heeft het festival een originele manier gevonden om de kaartverkoop te laten starten, en toch flexibel te blijven. Zij gaan donderdag kaarten verkopen voor de editie van augustus 2021, en daar hoeven de kopers alleen een kleine aanbetaling voor te doen.

“Op donderdag 28 januari om 12.00 uur start de kaartverkoop voor Duikboot Festival 2021 en mag je eindelijk weer eens in de digitale rij staan voor een festivalticket”, aldus de organisatie. Kopers hoeven dan niet het gehele ticketbedrag te betalen, maar alleen een aanbetaling van 10 euro (ex service kosten). “Als het festival van de overheid een go krijgt, betaal je binnen zeven dagen de rest. Wordt Duikboot Festival toch afgelast, dan krijg je jouw tientje weer terug!”

De organisatie waarschuwt liefhebbers wel dat de kaarten snel op kunnen zijn. Een grote groep kaartkopers heeft hun ticket van 2020 namelijk behouden. Daardoor zijn die kaarten niet meer beschikbaar in de verkoop.

“We hopen dat eind augustus het anker uitgaat en wij dit jaar met jullie de vijfjarige verjaardag van Duikboot met jullie kunnen vieren. Vijf stages gevuld met House, Techno, Disco, Urban, Guilty Pleasures, Latin en meer. Oftewel het cross over festival van Breda!”