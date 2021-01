Boemeldonck heeft eigen versie van Monopoly

PRINSENBEEK - De Beeckse Algemene Karnavalsstichting (BAK) bestaat dit jaar 55 jaar en dit willen zij samen met iedereen vieren. In samenwerking met Jumbo Miegielsen heeft de BAK een Boemeldonck Monopoly ontwikkeld. “Een wereldprimeur want nog nooit eerder is er een op Karnaval gebaseerd officieel Monopoly spel gepresenteerd.“

Het idee om een eigen Karnavals-Monopoly te ontwikkelen, leefde al enkele jaren bij de BAK. Met het jubileumjaar in het vooruitzicht trok de BAK de stoute schoenen aan en ging in gesprek met Jumbo Miegielsen en spel- en speelgoedfabrikant Hasbro. Deze laatste heeft het alleenrecht op de uitgifte van dit spel.

“Dankzij de creativiteit van het gezamenlijke ontwerpteam is er een prachtig spel gepresenteerd waarbij gespeeld kan worden met bekende namen als ‘de schat van Boemeldonck’, Stasjion’ en ‘Grote Optocht’. De ene straat is wat goedkoper dan de andere, maar onder andere ‘Grote Optocht’ is wel een hele dure.”

Hoe kom je aan dit spel?

Klanten van Jumbo Miegielsen Prinsenbeek kunnen tot en met 16 februari 2021 sparen voor een kortingskaart. “Bij een volle kaart krijg je 20 euro korting op het spel. Een volle spaarkaart kan ingeleverd worden bij de informatiebalie en met bijbetaling van €39,95 ontvangt u dan het unieke spel. Er zijn in totaal 2.000 spellen gemaakt. De spellen zijn ook los verkrijgbaar voor € 59.95 bij Jumbo Miegielsen en Bier & Borrels in Prinsenbeek.”