Juist dit jaar wil Jaap Meeldijk de jeugd betrekken bij carnaval: ‘Zij kunnen wel iets vrolijks gebruiken’

BREDA - Jaap Meeldijk houdt van evenementen organiseren met een missie. Ieder jaar zet hij zich in om het buitencarnaval nieuw leven in te blazen via Hossen op de Markt en om jongeren bij ‘t Kielegat te betrekken via het Stuiterbal. Maar dit jaar moest voor beiden een alternatief worden bedacht.

Dat het Hossen op de Markt en het Stuiterbal dit jaar niet door konden gaan, was voor Jaap Meeldijk al snel duidelijk. Maar voor de enthousiaste carnavalsvierder was het afgelasten zonder een alternatief te bieden geen optie.

“Ik houd van evenementen organiseren met een missie. Bij het Stuiterbal is dat het betrekken van 14- en 15-jarigen bij ‘t Kielegat. Dat grote feest in de Mezz kan dit jaar niet natuurlijk niet doorgaan vanwege de coronaregels. Maar juist dit jaar heeft die doelgroep meer behoefte aan iets leuks en vrolijks dan ooit. Dan vind ik dat je die groep niet zomaar moet laten vallen.” Met een spelshow vol toffe prijzen vanuit de arcadehal aan de Grote Markt kunnen jongeren vanavond toch van een mooi evenement genieten.

Ook voor Hossen op de Markt is een alternatief bedacht. Met ‘Waor Staode Gij’ wordt op carnavalszondag met schoenen tóch een lange polonaise gevormd op de Grote Markt. “Het lukt de creatieve denktank waar ik onderdeel van ben heel goed om dat soort nieuwe dingen te bedenken. Maar om het ook van de grond te krijgen was soms wel lastig. Vooral omdat we pas in december duidelijkheid hadden, dus de aanloop was enorm kort. Ik ben heel blij dat we afgelopen weken zoveel positieve reacties hebben gekregen op ons programma. Die positieve energie is belangrijk, juist in deze tijd.”