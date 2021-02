Dankzij de vrijwilligers van Belcrum Beach kun je vrolijk gekleurde keien speuren in Breda

BREDA - Door heel Breda kun je dankzij de vrijwilligers van Belcrum Beach vrolijk gekleurde keien vinden. De vrijwilligers bieden met dit bijzondere project de inwoners van Breda een leuke activiteit in de Carnavalsvakantie.

Inmiddels zijn al ruim 100 keien beschilderd en overal in Breda weggelegd. Jong en oud kan in de stad speuren naar rondzwervende en handgeschilderde keien, of zelf keien schilderen en wegleggen op plekken in Breda. De keien zijn genummerd en hebben de hashtag #keienjacht meegekregen. De bedoeling is dat foto’s van gevonden keien worden gepost op de Facebookpagina of op Instagram. Vervolgens wordt de kei – eventueel op een andere plek – teruggelegd, waardoor we zwerfkeien door onze hele stad krijgen.

Meedoen

Wil je zelf ook een kei schilderen en deze toevoegen aan ons keitoffe netwerk? Dat kan! Het is namelijk mogelijk om een gratis nummer op te vragen of een keienset aanschaffen. Meer informatie hierover vind je op hun Facebookpagina. In een set vind je alle benodigdheden om direct aan de slag te kunnen én een consumptiebon van Belcrum Beach voor koffie, thee, limonade of een waterijsje wanneer het strand weer open is.