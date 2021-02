Chassé Theater en de Stilte werken samen om jeugd te enthousiasmeren voor theater

BREDA - Vanaf 2021 intensiveren het Chassé Theater en de dansgezelschap de Stilte hun samenwerking in het project Samsam. Samen gaan zij nieuwe jeugdige publieksgroepen enthousiasmeren voor theater. Dat gaat om kinderen vanaf 1 jaar.

In het voorjaar wordt de dansproductie ‘Wacht ’s even’ van de Stilte gepresenteerd. Het Chassé Theater en de Stilte introduceren met deze voorstelling danstheater voor kinderen vanaf 1 jaar. In het najaar van 2021 wordt de productie de Ontspoking gepresenteerd voor jongeren. In samenwerking met Bredase middelbare scholen wordt jongeren een artistiek hoogwaardige voorstelling met livemuziek en dans aangeboden in schoolverband

Allerkleinsten

‘Wacht ’s even’ is een productie voor kinderen vanaf 1 jaar. De voorstelling maakt onderdeel uit van het Europese onderzoeksproject MAPPING waar de Stilte aan verbonden is. In samenwerking met 18 jeugdpodiumkunstgezelschappen uit 17 Europese landen wordt onderzoek gedaan naar theaterproducties voor de allerkleinsten. In de Nederlandse theaters wordt op beperkte schaal theater voor kinderen vanaf 1 jaar gepresenteerd. In het project Samsam doen het Chassé Theater en de Stilte onderzoek naar de doelgroep, het publieksontvangst van de allerkleinsten en wordt geëxperimenteerd met randprogramma’s. Met een serie van tien voorstellingen wordt een eerste aanzet gedaan om een divers publiek op te bouwen van ouders en kinderen vanaf 1 jaar.

Pilot

In tegenstelling tot het primair onderwijs, waar theaterbezoek een vast onderdeel is binnen het onderwijscurriculum, bezoeken middelbare scholieren sporadisch een voorstelling. Samsam heeft de ambitie om jongeren een succeservaring te bieden met theater door voorstellingsbezoek te doen in schoolverband. Door theater te herintroduceren hopen we dat jongeren, buiten het onderwijs om, ook hun weg naar het theater weten te vinden.