Franks Filmtip: ‘De film heeft een flinke impact en is steengoed’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Nu de bioscopen gesloten zijn, kiest Frank voor een film die te streamen is. Deze week is dat ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’. Te zien bij Pathé-thuis.nl.

De plaats Ebbing in de staat Missouri (VS) bestaan niet echt. Maar het verfilmde verhaal rond drie aanplakborden net even buiten Ebbing, gaat over mensen zoals de meesten van ons echt zijn: niet uitzonderlijk mooi, maar ook niet per se lelijk, niet slecht maar ook niet per se goed, niet rijk, maar ook niet per se arm. Toch is het geen film over het leven van alledag, maar over moedige keuzes van een wanhopige moeder en de grote gevolgen die dat heeft.

Aanplakborden

Mildred Hayes (Frances McDormand) is een alleenstaande vrouw, gescheiden - uit het huwelijk zijn een dochter en een zoon geboren - en ze heeft samen met een collega een winkel in cadeauartikelen. Zeven maanden na de dood van haar tienerdochter Angela besluit Mildred drie enorme aanplakborden te huren die achter elkaar staan naast een uitvalsweg bij het dorp Ebbing. Op elk bord laat ze in grote zwarte letters één regel afdrukken op een alarmrode achtergrond: “RAPED WHILE DYING”, “AND STILL NO ARRESTS?” en “HOW COME, CHIEF WILLOUGHBY?” (Verkracht tijdens het sterven. En nog steeds geen arrestaties? Hoe komt dat, sheriff Willoughby?)

Tekst gaat verder onder de trailer.





Rouwverwerking

Daarover ontstaat veel deining, met grote gevolgen. De innemende en in Ebbing populaire politiebaas Willoughby (Woody Harrelson) gaat met Mildred praten. Hij toont begrip voor haar rouwverwerking, legt de moeilijkheden bij het onderzoek uit en bekent dat hij ongeneeslijk ziek is. In het gonzende dorp wordt ze met de nek aangekeken. Na een incident moet sheriff Willoughby haar verhoren. Niet lang daarna maakt hij een eind aan zijn leven, waarna in Ebbing de vermoedens aanzwellen dat niet alleen zijn ziekte, maar ook de actie van Mildred met de zelfmoord te maken heeft. De agenten van het politiebureau hebben het er moeilijk mee. Ook omdat Mildred hun gezag tart. Om haar te intimideren wordt Mildred’s collega opgepakt om een akkefietje. De racistische en beetje domme agent Jason Dixon (Sam Rockwell) gaat naar het tegenover het politiebureau gelegen kantoor dat de reclameborden beheert en viert er zijn frustraties op demonische wijze bot. Ook Mildred´s tienerzoon Robbie moet het ontgelden. Als ze hem met de auto naar school brengt, spat er een blikje fris op haar voorruit uit elkaar. Dat laat Mildred niet zomaar gebeuren. Robbie is niet blij met de actie van zijn moeder, ook niet omdat hij door de borden dagelijks wordt geattendeerd op de manier waarop zijn zus om het leven is gekomen.

Onverwachte wending

Er volgen nog meer directe en indirecte bedreigingen. Maar omdat er geen beweging in het onderzoek naar de dood van haar dochter zit, weet Mildred - ondanks de intimidaties - van geen wijken. Ze krijgt daarbij hulp uit onverdachte hoek. Sheriff Willoughby heeft drie brieven achtergelaten. Voor zijn vrouw, voor Mildred en voor agent Jason Dixon. Die brieven geven een totaal onverwachte wending aan de verdere gebeurtenissen. Zijn boodschap: een zaak als deze, kan alleen met liefde worden opgelost.

McDormand is schitterend in haar rol van ingetogen, maar doortastende plattelandsmoeder. En Sam Rockwell maakt de karakterontwikkeling bij agent Dixon heel geloofwaardig, terwijl het toch om hele grote stappen gaat. Met dank aan de scherpe dialogen die regisseur en scenarioschrijver Martin McDonagh schreef.

Dit is wat je moet weten over deze film:



- Three Billboards Outside Ebbing ging in november 2017 in de VS in première.



- De film had over de hele wereld veel impact. Zo werden voor het kantoor van de Verenigde Naties in 2018 drie borden geplaatst waarop in zwarte letters tegen een rode achtergrond aandacht werd gevraagd voor de slachtoffers van de oorlog in Syrië. En op internationale vrouwendag op 8 maart 2018 verschenen in de stad Pristina in Kosovo, drie reclameborden om te protesteren tegen de dood van twee vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld. In deze en andere gevallen werd duidelijk gerefereerd aan de film.



- Het idee van de aanplakborden deed regisseur/scenarioschrijver McDonagh op tijdens een reis door het zuiden van de VS in 1998. Daar stuitte hij op een aantal aanplakborden over onopgeloste misdaden.



- Thee Billboards Outside Ebbing is overladen met internationale filmprijzen. De film werd genomineerd voor een Oscar voor de beste film, beste actrice (Frances McDormand), beste mannelijke bijrol (Woody Harrelson en Sam Rockwell), beste originele scenario (Martin McDonagh), beste filmmuziek en beste montage. Frances McDormand en Sam Rockwell wonnen elk een Oscar voor respectievelijk hun rol als Mildred en de incompetente en racistische agent Jason Dixon.



- De opnames voor de film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri zijn gemaakt in het dorp Sylva in North Carolina



Regie: Martin McDonagh Met: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell