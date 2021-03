Franks Filmtip: ‘De film is met fabelachtige fantasie gemaakt’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Nu de bioscopen gesloten zijn, kiest Frank voor een film die te streamen is. Deze week is dat ‘Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulai’. Te zien bij Pathé-thuis.nl.

De film Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain (de fantastische lotsbestemming van Amélie Poulain) uit 2001, kortweg bekend als Amélie, is een ongebruikelijke sensatie. De film een romkom noemen zou te weinig eer zijn, al zit ook dat er in. Fantasie en werkelijkheid raken elkaar in deze film, als in een waargebeurd sprookje. Tel daarbij de kunstzinnige styling - de beelden lijken wel geschilderd, vooral in rood en groen – en je ziet een tot leven gewekt schilderij, dat de bizarre fantasiewereld volgt die zich in het hoofd van Amélie afspeelt.

Montmartre

Amélie groeit eenzaam op. Haar moeder overlijdt als ze nog jong is en haar vader heeft geen talent voor omgang met zijn kind. Door het gebrek aan contact heeft ze een rijke fantasie moeten ontwikkelen. Als ze 23 is vertrekt ze uit huis en gaat werken als serveerster in het Café des 2 Moulins in het Parijse Montmartre. De voice-over vertelt waar ze van houdt en niet van houdt. Lekker vindt ze bijvoorbeeld het doorprikken van de korst van de crème brûlée. En het wegschieten van steentjes over het water. Maar ze houdt niet van chauffeurs in Amerikaanse films, die niet op de weg letten. In haar appartement vindt ze een oranje sigarenblikje dat achter een tegel is verstopt. Daarin bevindt zich een kinderschat met speelgoedwielrenners van tin en een voetbalplaatje. Ze gaat op zoek naar de eigenaar en ontdekt dat hij Bretodeau heet. Hij is ontroerd als hij na vijftig jaar zijn jeugdherinneringen terugkrijgt. Door die emotie voelt Amélie zich in totale harmonie met zichzelf en besluit dat ze een doel heeft in haar leven: anderen gelukkig maken door hun leven te veranderen.

Schilderen

Ze zorgt er voor dat haar collega in het Café des 2 Moulins, de tabaksverkoopster Georgette, (Isabelle Nanty) de liefde ontdekt en ze manipuleert het leven van de groenteboer om de hoek zó, dat zijn gehandicapte hulpje Lucien (Jamel Debbouze) kan opleven. In hoog tempo wordt de kijker meegenomen van de ene naar de andere magisch realistisch aandoende gebeurtenis. Op zondag bezoekt ze haar afstandelijke vader, die haar in totale verwarring foto’s toont die hij ontvangt uit alle wereldsteden waarop zijn gipsen tuinkabouter staat. Haar buurman (Serge Merlin) wordt de man van glas genoemd omdat zijn botten makkelijk breken door een ziekte. Hij is twintig jaar niet buiten geweest en in al die jaren heeft hij Renoirs schilderij ‘Le déjeuner des canotiers’ (de lunch van de roeiers) nageschilderd, vijf schilderijen per jaar. Hij vraagt Amélie waarom het hem niet lukt emotie in verf te vangen.

Fotoboek



Op straat vindt Amélie een dik fotoboek met daarin pasfoto’s die mensen van zichzelf maken in zo’n cabine met een fotoautomaat die je wel in stationshallen ziet. Het zijn de mislukte foto’s die de mensen hebben weggegooid. De snippers van de doorgescheurde foto’s zijn zorgvuldig bijelkaar gezocht. Ze ontdekt dat de man die het boek heeft verloren, Nino (Mathieu Kassovitz) heet. Hij werd gepest op school en werkt nu op woensdag als spook in het spookhuis. Om het boek terug te geven, lokt Amélie hem naar de draaimolen in Montmartre. Daar heeft Amélie voor Nino een ingenieus zoekspel naar het fotoalbum op poten gezet. Maar Amélie is te verlegen om uit de anonimiteit te stappen. Ze verandert van gedachten nadat haar de buurman, de man van glas, tegen haar zegt dat haar botten niet van glas zijn en ze best tegen het leven aan mag botsen. Waarna we een miraculeus spel zien dat moet leiden tot een ontmoeting van de zonderling Nino met de net zo bijzondere Amélie.

Fabelachtig

Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain is met fabelachtige fantasie gemaakt, waarbij bizarre thema’s elkaar in hoog tempo afwisselen. De knappe montage (Hervé Scheind) versterkt het gevoel dat de fantasie van Amélie alle kanten op gaat, met een excentrieke komedie als resultaat. Audrey Tautou, die de rol van Amélie speelt, heeft er de verlegen motoriek voor en - vooral - het gezicht. Geamuseerd kijkt ze de wereld in met haar wijd opengesperde ogen die tegelijk verbazing en vermaak uitdrukken. Kinderogen die precies passen bij haar fantasieën en dat maakt haar rol zo sterk. Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain behoort dan ook tot de categorie films die je, eenmaal gezien, nooit meer vergeet. Een levend schilderij dat hoofd en hart lichter maakt.

Dit is wat je moet weten over deze film:



- Het idee van een fotoalbum van weggegooide foto’s komt van de Franse schrijver Michel Folco, die zo’n fotoboek bezit.



- De film heeft een miljoenenpubliek bereikt. Kosten US$ 11,4 miljoen, opbrengst US$ 173 miljoen.



- De film won vier Cézars (Franse filmprijs) en kreeg vijf Oscar nominaties.



- Het Café des 2 Moulins staat op de hoek van de Rue Lepic en de Rue Cauchois in Montmartre. De winkel van de groenteboer is gelegen aan de Rue des trois Frères in Parijs.



Regie: Jean-Pierre Jeunet Met: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Serge Merlin, Jamel Debbouze, Isabel Nanty