Holy Moly Experience start crowdfunding en wil 225.000 euro ophalen

BREDA - De vijf Bredase ondernemers die oude Kerkplein omtoveren tot Holy Moly zijn vandaag een crowdfundingsactie gestart. Via crowdaboutnow willen ze minimaal 150.000 euro, maar het liefste 225.000 euro ophalen aan investeringen. Daarmee willen de creatieve ondernemers hun unieke experience vorm gaan geven.

Eind vorig jaar deden vijf Bredase ondernemers een sprong in het diepe. Dirk van de Voort (Old Dutch, De Markt), Tijn Kapteijns (Ploegendienst, TrailerFest, Plan B), Peter Trimbach (Café Dunne, Café Walkabout), Henri Donkers (Operationeel manager JFE horeca) en Eric Vermeulen (Baron Interieur) kochten midden in de coronacrisis het oude Kerkplein over. De afgelopen maanden zijn de mannen druk geweest om deze discotheek te transformeren naar ‘Club Holy Moly’. De horecazaak die onderdeel is van het concept is af en ‘klaar om te knallen’, zoals de mannen het zelf omschrijven. Maar om ook de experience vorm te kunnen geven zoals ze voor ogen hebben, is het vijftal vandaag een crowdfundingactie gestart.

Via crowdaboutnow hopen de ondernemers minimaal 150.000 euro, maar het liefste 225.000 euro op te halen. “Ik vergelijk het eigenlijk altijd een beetje met de python in de Efteling”, legt Tijn Kapteijns uit. “Het is alsof we een achtbaan aan het bouwen zijn, en de 150.000 euro is dan nodig voor de basis. Maar de droom is natuurlijk om hem echt onsterfelijk te maken vol schoeven en loopings. En om zoiets neer te kunnen zetten is die 225.000 euro nodig.” Daarvoor zijn de ondernemers gelukkig goed op weg. Dankzij zo’n 70 enthousiaste investeerders staat de teller al op bijna 100.000 euro.

“Ik ben enorm blij dat er zoveel mensen zijn die geloven in ons concept en daaraan willen bijdragen. En dat in zo’n spannende tijd als deze. Al hebben we Holy Moly wel ontwikkeld in coronatijd, dus hebben we ons altijd goed kunnen aanpassen aan de actuele situatie. Zo is de experience niet voor niets een losstaande doorloop-attractie. Dergelijke attracties zijn ook in coronatijd veel langer open gebleven dan bijvoorbeeld de horeca.”

Over Holy Moly

Het is moeilijk in één zin uit te leggen wat Club Holy Moly is. Het is namelijk een totaalconcept, waarbij bezoekers kunnen genieten van een horecaconcept, een comedy club, live muziek, entertainment en een club waar gefeest kan worden tot in de late uurtjes. En daarbij hoort ook de Holy Moly Experience. Dat wordt een doorloop-attractie van aaneengekoppelde kamer die samen zorgen voor een bijzondere beleving. “Dat doen we met een sterke verhaallijn, gevuld met optische illusies, licht, geluid, kleur, interactie en geur”, legt Tijn uit. Het invulling van de experience is vormgegeven door makers en kunstenaars Geoffrey Theijssen (GGOOFF), Leander den Hertog (20Tree), Pjotr van Kan (Kan Creations) en Marco Meeuwse (MMCreative).

Investeren in Holy Moly kan op twee manieren. Allereerst kunnen grote investeerders kiezen voor verschillende pakketten met 5 procent jaarrendement. Bredanaars die geen grote investering willen doen maar wél willen bijdragen aan het ontstaan van de Holy Moly Experience kunnen kiezen voor de voorverkoop. Je koopt dan bijvoorbeeld alvast een toegangsticket of een dinerbon die je wanneer Holy Moly zijn deuren opent kan gebruiken.