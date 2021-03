Bredase leerlingen halen duizenden euro’s op voor Jeugdfonds Sport en Cultuur

BREDA - Leerlingen van de Kbs St. Joseph hebben 5561 euro opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur. De kinderen gingen tijdens hun gymles de sportieve uitdaging aan. Met het halen van deze uitdaging haalden de leerlingen geld op voor kinderen en jongeren in Breda waarbij er thuis geen geld is om mee te doen aan een sport- en culturele activiteit.

Op 3 maart klonk bij de Kbs St. Joseph het startschot voor een actieweek waarbij de leerlingen zich inzetten om geld op te halen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda. De leerlingen gingen tijdens hun gymles een sportieve uitdaging aan. Met het halen van deze uitdaging haalden zij geld op voor kinderen en jongeren in Breda waarbij er thuis geen geld is om mee te doen aan een sport of culturele activiteit.

Digitale actie

Het startschot werd digitaal gegeven met een warming up van de ambassadeur van het fonds ONE Championship MMA-fighter Pieter Buist. Ook hadden de leerlingen van de bovenbouw per klas online een gesprek met de coördinator van het fonds om zo nog meer te weten te komen over het doel waar ze zo fanatiek voor aan de slag waren. Het doneren ging volledig digitaal via de persoonlijke ‘Mijn Jeugdfonds Actiepagina’ van de school.

Enorme inzet

Dat de leerlingen, leerkrachten en alle medewerkers van de school een enorme inzet hebben geleverd bleek vandaag wel bij de bekendmaking van het bedrag dat ze hebben opgehaald met deze actie. De directeur van Kbs St. Joseph Maurice van de Lisdonk overhandigde samen met drie leerlingen Floor, Feline en Merijn uit de bovenbouw maar liefst een cheque van 5561 euro aan Thea Kremers van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda.

Meedoen

Kbs St. Joseph vindt het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om deel te nemen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Maar liefst 1 op de 9 kinderen en jongeren in Breda kinderen groeit op in een gezin waar geen geld is om lid te worden van een sportclub of om creatieve lessen te volgen. Deze kinderen en jongeren kunnen terecht bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda. Die betaalt voor kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde attributen.