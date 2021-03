Franks Filmtip: ‘The Trial of the Chicago 7, een film met een boodschap’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Nu de bioscopen gesloten zijn, kiest Frank voor een film die te streamen is. Deze week is dat ‘The Trial of the Chicago 7’. Te zien op Netflix.

Vorige week maandag maakte de organisatie van de Oscar uitreiking de nominaties bekend. Dit jaar worden de Oscars uitgereikt op 25 april. Het historische drama The Trial of the Chicago 7 is in vrijwel alle categorieën genomineerd, inclusief beste film en beste scenario.

De rechtszaak tegen de Chicago 7 is tot op de dag van vandaag een open wond in Amerika. Aanleiding voor het proces waren betogingen in de stad Chicago tegen de Vietnamoorlog in augustus 1968. De democratische president Johnson had de oorlogsinspanning opgevoerd. Steeds meer jonge mannen werden als dienstplichtig militair opgeroepen om in de Vietnamoorlog te worden ingezet. In 1969 waren dat er meer dan 500.000.

Protesten

In die laatste week van augustus 1968 gebeurde er van alles in Chicago. De Democratische Partij kwam er bijeen om hun presidentskandidaat te kiezen. Om tegen de oorlog in Vietnam te protesteren hadden hippies in het Lincoln park een muziek en theater festival (‘Festival of Life’) georganiseerd. Daar kwamen duizenden jongeren op af. De organisatoren waren Jerry Rubin en Abbie Hoffman. Na de moord op Martin Luther King in april 1968 sloot ook de Black Panther beweging zich bij de protesten aan. Hun zwarte leider was Bobby Seale. Daarnaast werden er demonstraties georganiseerd door politiek geëngageerde studenten en pacifisten. Hun kopstukken waren Tom Hayden en Richard Schultz. De stad Chicago had tot drie keer toe verzoeken om te mogen demonstreren afgewezen. Toen duizenden demonstranten op 29 augustus probeerden om bij de vergadering van de Democratische Partij te komen, werden ze door een politiemacht opgewacht ter hoogte van het Conrad Hilton Hotel, toevallig het tijdelijke hoofdkwartier van de Democratische Partij. Daarom waren er veel camera’s en pers ter plaatse. De demonstranten gingen op straat zitten waarna de politie gewelddadig ingreep onder het toeziend oog van de draaiende camera’s. Honderd demonstranten werden het ziekenhuis ingeslagen. Intussen zong de menigte: ‘The whole world is watching’ (de hele wereld kijkt).

Een chaotisch proces

De minister van justitie Mitchell stond er op dat de demonstranten die de leiding hadden, werden vervolgd op verdenking van ‘samenzwering’. In september 1969 begon de rechtszaak. Omdat de meeste leiders elkaar niet kenden, was samenzwering haast niet te bewijzen. Het proces verliep chaotisch, onder meer omdat de verdachten het probeerden te ontregelen. Toen de officier van justitie de eerste keer de naam van hippie Abbie Hoffman noemde blies hij een luchtkus naar de jury. Waarop de rechter de jury de instructie gaf de luchtkus te negeren.

Flashbacks

In de film worden flarden van de vijf maanden duurde rechtszaak afgewisseld met flashbacks over wat zich op straat afspeelde. Het scenario is een mix van werkelijke en gedramatiseerde gebeurtenissen. Er worden vrij grote stappen in de tijd gezet, wat de dynamiek van het scenario ten goede is gekomen. De sfeer in de zittingzaal is aanvankelijk gemoedelijk, maar naar mate de tijd verstrijkt worden de verhoudingen steeds grimmiger. De vooringenomen rechter en de valse getuigenverklaringen van politieambtenaren laten de kijker niet onberoerd, net als de onzuivere motieven van de minister van justitie Mitchell. En het ergste is, deze wantoestanden zijn niet verzonnen, maar waar gebeurd! We zien, kort gezegd, wat er van komt als een strafproces niet zuiver is, maar politiek gemotiveerd. Dàt is de waarschuwing van deze film. In die zin is The Trial of the Chicago 7 een politieke film.

De cast en regisseur

De cast van deze ensemblefilm is met zorg gekozen. Sacha Baron Cohen kent het publiek als de Britse komiek die Borat speelt. Maar in deze film heeft hij de bloedserieuze rol van Abbie Hoffman. Eddy Redmayne, in de film de politieke activist Tom Hayden, is bekend van zijn rol als Stephen Hawking in de film The Theory of Everything (2014). Mark Rylance (advocaat William Kunstler) schitterde eerder als de Russische spion in de film Bridge of Spies (2015). De rechter, die iedereen het bloed onder de nagels uit haalt, wordt vertolkt door Frank Langella. Hij speelde Richard Nixon in de film Frost/Nixon (2008).

Regisseur Aaron Sorkin, die ook het scenario schreef, had gehoopt The Trial of the Chicago 7 vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2020 in de bioscopen te brengen, maar het coronavirus gooide roet in het eten.

Dit is wat je moet weten over de film én de Vietnamoorlog:



- John Mitchell, de minister van justitie die opdracht gaf tot vervolging van de betogers, is de enige minister van justitie in de VS die ooit is veroordeeld (wegens meineed en samenzwering naar aanleiding van het Watergate schandaal).



- De Vietnamoorlog heeft aan 2,5 miljoen (noord en zuid) Vietnamezen het leven gekost. Ruim 58.000 Amerikanen zijn bij de Vietnamoorlog gesneuveld.



- De eerste plaat die de symfonische rockgroep Chicago heeft uitgebracht (Chicago Transit Authority) bevat een opname van de menigte die ‘the whole world is watching’ zingt, terwijl de politie de demonstranten te lijf gaat. Op de plaat staat ook een nummer over de gebeurtenissen met de titel ‘Someday (august 29, 1968)’.



Regie: Aaron Sorkin Met: Sacha Baron Cohen, Eddy Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Jeremy Strong, Yahya Abdul-Mateen II, Mark Rylance, Frank Langella