Guido Weijers is nieuwe Nachtburgemeester van Nederland: ‘Ik ben megatrots!’

BREDA - Guido Weijers mag zich voortaan de Nachtburgemeester van Nederland noemen. Hij werd verkozen door de Nederlandse Horeca en kreeg gisteren uit handen van Andre Hazes de ambtsketting omgehangen.

Als Nachtburgemeester is Guido Weijers dé nieuwe ambassadeur voor de horeca en het nachtleven. Hij neemt daarmee het stokje over van Kris Kross Amsterdam. Gisteren kreeg Weijers uit handen van Andre Hazes zijn ambtsketting omgehangen tijdens een livestream van Bidfood. Guido is ‘megatrots’ op zijn nieuwe titel.

“Ik sta niet bekend als kroegtijger, meer van de afterparty. Ik leef wel in het ritme van de vleermuis. Overdag op stand-by en in de nacht pas ‘aan’. En door m’n link met de horeca (jarenlang gewerkt in cafetaria en hotel) en m’n actieve rol in Corona-tijd kreeg ik de eer. Horeca en artiesten hebben hetzelfde doel: mensen/gasten blij maken. Hopelijk mag de horeca èn de nacht snel weer nieuwe verhalen maken! Bring it on!

De nachtburgemeester