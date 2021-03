Blind Walls Gallery opent eerste internationale Wallspot in Breda

BREDA - Blind Walls Gallery opent 10 april de eerste internationale Wallspot in Breda. Deze ‘spot’ is een nieuwe plek, met nu nog lege muren, waar enthousiaste kunstenaars hun mural skills kunnen gaan oefenen.

Tijdens de officiële opening op zaterdag 3 april zullen acht street-arttalenten hun creativiteit loslaten op de Wallspot aan de Belcrumweg in Breda. Zij werden uit tientallen inzendingen gekozen om als eerste op de Wallspot te mogen schilderen. Tijdens de opening zullen Tosca van der Weerden, Ivo Konings, PrintMakingMoneyGang, Simon Ruis, Tim Mulder, Gabi Brunhoso, Markie Luthart en Céline Liebi aan het werk zijn.

Een professionele jury, bestaande uit Dennis Elbers (oprichter Blind Walls Gallery), Jerry Opier (oprichter BANK15) en Rutger Termohlen (kunstenaar), kiezen één winnaar die later dit jaar een Blind Walls zal maken bij Foodhall Breda.



Nieuw talent



Via de Wallspot-app kan iedereen wereldwijd muren reserveren, om er daarna een eigen ontwerp op los te laten. Vanaf 10 april kan dat dus ook in Breda. Na reservering kunnen kunstenaars én beginners naar hartelust schilderen op de muren. Is het werk klaar? Dan worden kunstenaars gevraagd om een foto van hun werk te posten in de Wallspot app of op social media met #blindwalls. Hiermee kan Blind Walls Gallery nieuw talent scouten.