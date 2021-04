Franks Filmtip: ‘Hoewel de film over vrouwen gaat is het geen vrouwenfilm’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Nu de bioscopen gesloten zijn, kiest Frank voor een film die te streamen is. Deze week is dat ‘Pieces of a Woman'. Te zien bij Netflix.

Martha (Vanessa Kirby) en Sean (Shia LaBeouf) zijn een jong stel en wonen in Boston (VS). Ze verwachten hun eerste kind. Sean werkt als bouwvakker aan een brug over de rivier bij de stad. Na een goed doorlopen zwangerschap staat Martha op het punt te bevallen. Ze staat er op om thuis te bevallen met hulp van de door haar gekozen, vertrouwde, verloskundige. Maar de natuur laat zich niet dwingen. Als de vliezen breken blijkt dat ‘haar’ verloskundige met een andere bevalling bezig is en moet ze genoegen nemen met een vervangster. Nadat de baby is geboren en van zich heeft laten horen, ontstaan complicaties en moet een ambulance komen.

Rechtszaak

Maanden later: Martha’s moeder Elizabeth (Ellen Burstyn), van oude Hongaarse adel die de Holocaust heeft overleeft, organiseert een familiediner. Elizabeth meent dat Martha de confrontatie aan moet gaan met de verloskundige. Ze regelt een advocaat, een verre nicht, en er komt een rechtszaak. Elizabeth vindt dat de verloskundige heeft gefaald. Dat moet Martha niet laten passeren want dan staat de rest van haar leven stil. In een ruzie vertelt moeder Elizabeth dat ze zelf als baby al was opgegeven en hoe ze tóch overleefde. “Ik werd aan mijn voeten onderste boven gehouden, als een kip. De dokter zei: ‘als ze haar hoofd optilt is er hoop’. En ik tilde mijn hoofd. Dat is wat ik van je wil: dat je je hoofd optilt.” Elizabeth vindt dat Martha haar verdriet niet moet opsluiten in haar lichaam, maar het juist moet uitschreeuwen en het er uit moet vechten.

Confrontatie

Martha denk dat haar moeder de confrontatie met de verloskundige zoekt omdat ze zich voor haar dochter schaamt. Want ze heeft in de ogen van haar moeder gefaald. De vader van haar kind, haar vriend Sean, is van eenvoudige komaf en bouwvakker. En zij heeft gefaald als vrouw.

Martha zegt: Ik ga niet naar de rechtszaak. Gaat dit over geld?

Elizabeth: Nee, het gaat over jou. Je moet de waarheid onder ogen zien

M: Ik zíe de waarheid onder ogen.

E: Ik denk het niet, we willen gerechtigheid.

M: Dat is wat jíj wilt, dat is jóuw manier, niet mijn manier.

E: Als je het op mijn manier zou hebben gedaan, had je nu een baby in je armen gehad.

Een keihard verwijt, want Martha weet dat haar moeder tégen een thuisbevalling was. Martha verwijt haar moeder dat zíj wil bepalen hoe ze moet zijn en hoe ze zich moet voelen na de dramatisch verlopen bevalling. Maar het gaat om háár lichaam, schreeuwt ze tegen Elizabeth. De spanningen lopen hoog op want juist bij de mensen die je het meest nabij zijn, heb je de neiging om je het minst in te houden.

Uiteindelijk verschijnt Martha in de rechtszaak tegen de verloskundige en maakt ze haar keuzes. En de brug waaraan Sean heeft gebouwd is eindelijk af waardoor de beide oevers worden verbonden.





Ruzies

Wat er precies gezegd zou worden tijdens de ruzies tussen moeder en dochter lag niet vast in het script. Vanessa Kirby (dochter Martha) en Ellen Burstyn (moeder Elizabeth) hebben op de set een week gezocht naar de woorden die de ruzies echt moesten maken. Een echte ruzie, niet tussen twee mensen die elkaar haten, maar die van elkaar houden.

Martha in rouw is als een gekooid dier en dat laat Vanessa Kirby tot diep van binnen zien en voelen. Een zeldzaam mooie, maar tegelijk pregnante rol, niet alleen omdat ze tegen de denkbeeldige tralies van haar emoties aanloopt, maar ook door de verbijsterend levensecht gespeelde bevalling, die volgens regisseur Kornél Mundruczó in één lange, onafgebroken opname werd gefilmd. Vijfentwintig minuten duurt de scene van de bevalling, waar je ademloos naar kijkt en die je niet snel meer zult vergeten.

Dit is wat je moet weten over deze film:



- Vanessa Kirby is voor haar rol als Martha genomineerd voor een Oscar in de categorie beste vrouwelijke hoofdrol. De uitreiking van de Oscars is op 25 april a.s.



- Vanessa Kirby heeft met verloskundigen meegelopen om over de geboorte van een kind ervaringen op te doen, want ze heeft zelf geen kinderen.



- Het verhaal is gebaseerd op de eigen ervaringen van regisseur Kornél Mundruczó en zijn vrouw Kata Wéber, die het scenario schreef. Ze schreef over die ervaringen aanvankelijk een toneelstuk dat in 2018 in Polen in première ging. En nu is er dus de Amerikaans-Canadese dramafilm. In tegenstelling tot het toneelstuk speelt het verhaal zich niet in Warschau af, maar anno nu in Boston (VS).



- Shia LeBeouf was te zien in zijn autobiografische Honey Boy, over zijn traumatische jeugd als kindsterretje. Zie mijn filmtip van 11 juni 2020.



Regie: Kornél Mundruczó Met: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf en Ellen Burstyn