Parkourpark Breda ontvangt eerste aanmoedigingsprijs van Dansnest

BREDA - In het kader van de Internationale Dag van de Dans reikte Dansnest dit jaar haar eerste ‘Dansnest Veer’ uit. De prijs werd afgelopen weekend overhandigd aan parkour Breda en freerun coaches Robey van Wel en Thijs van Asseldonk. De oranje veer gaat jaarlijks door Dansnest uitgereikt worden en is een aanmoediging voor één of meerdere mensen die op een positieve manier bijdragen aan dans op locatie of in de publieke ruimte.

De prijs bestaat uit een grote oranje plexi lasercut in de vorm van de welbekende Dansnest veer, naar een ontwerp van Yurr Studio, die ook in de buitenruimte gehangen kan worden, om zo de kracht van de buitenruimte te onderstrepen.

Motivatie

“Wij hebben Parkourpark Breda en haar coaches Robey en Thijs leren kennen tijdens onze audities voor nieuwe dansers”, vertelt Dansnest. “Hun freerun-sessie leerden de kandidaten nieuwe vaardigheden die bruikbaar zijn om in de openbare ruimte te kunnen dansen. Vanaf het eerste moment was er ook een klik tussen de trainers en de dansers gestoeld op hun enthousiasme, openheid en sensitiviteit. “

Dansnest deelt met Parkourpark Breda een gezamenlijke interesse in het fysiek benaderen van ruimtelijke objecten in de buitenruimte. Beiden benaderen de stad als openbare playground. “We voelen dan ook een sterke connectie met de freerunning evenementen en lessen van Parkourpark Breda. De stad biedt ons beiden een oneindige stroom aan creatieve prikkels en nieuwe mogelijkheden.”

De makers en dansers van Dansnest zijn geraakt door hoe Thijs en Robey,feilloos aanvoelen wat er nodig is om van elkaar te leren. “Die openheid en bereidheid samen te trainen gaat vast en zeker leiden tot meer samenwerking in de toekomst.”