Franks Filmtip: ‘De betekenis van de film is met de pandemie van nu alleen maar toegenomen’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Nu de bioscopen gesloten zijn, kiest Frank voor een film die te streamen is. Deze week is dat 'Children of Men'.

Children of Men wordt tot de beste films gerekend die na de millenniumwisseling zijn gemaakt. De betekenis van de film is met de pandemie van nu alleen maar toegenomen. In het verhaal ligt de dood wereldwijd op de loer omdat de hele mensheid is getroffen door onvruchtbaarheid. Toen Children of Men in 2006 in première ging, kon niemand zich nog voorstellen, dat de hele mensheid nu de strijd moet aanbinden met een onzichtbaar, maar dodelijk virus.

Onvruchtbaarheid

Groot Brittannië 2027. Hoe het komt is onduidelijk, maar de mensheid kan zich niet meer voortplanten. Het kan zijn veroorzaakt door een virus, maar ook andere oorzaken zijn denkbaar. In elk geval sterft de mensheid langzaam uit, want sinds 2009 zijn er geen baby’s meer geboren. Als de laatst geboren baby in 2027 zijn achttiende verjaardag viert, is de wereld ten prooi gevallen aan een zeer gewelddadige chaos. In Engeland, inmiddels een politiestaat, grijpt het schuim der natie naar de wapens om af te rekenen met de ingebeelde of echte vijanden. Zwaar bewapende sektes van allerlei overtuigingen en religies, maar ook politiemachten en militairen trekken door de straten op zoek naar illegale immigranten. Zij worden door de Britse overheid opgesloten in kooien of geëxecuteerd.

The Fishes

Theo Faron (Clive Owen) en Julian Taylor (Julianne Moore) hadden samen een kind, maar dat is in 2009 overleden. Ze zijn gescheiden en Theo heeft ieder geloof in een menswaardig bestaan verloren. Zijn ex vrouw Julian daarentegen is fanatieker dan ooit en geeft nu leiding aan een sekte, The Fishes, die zich verzet tegen het Britse overheidsbeleid en zich inzet voor de bescherming van immigranten. The Fishes worden zowel door veiligheidsdiensten als door bewapende sektes belaagd. Theo wordt door leden van the Fishes ontvoert omdat Julian zijn hulp nodig heeft bij het in veiligheid brengen van een immigrant. Maar Julian wordt onderweg vermoord. Theo besluit haar werk af te maken, hoewel hij niet weet waarom deze immigrant in veiligheid moet worden gebracht. Als hij daar achter komt, slaat hij voor the Fishes op de vlucht.

Verzonnen impressie

In 2006 was Children of Men zijn tijd ver vooruit. Terroristische aanslagen (9/11) en de klimaatcrisis bestonden al, maar de Arabische Lente, de vluchtelingencrisis en de Brexit waren toen nog onbekend. Children of Men is een apocalyptische film, overweldigend en catastrofaal, maar de parallel met de pandemie door het coronavirus, waar we nu midden in zitten, ligt voor het grijpen. Natuurlijk, er heerst (nog) geen totale chaos en de coronawappies hebben de kans niet gekregen naar de wapens te grijpen. En gelukkig ligt herstel niet langer achter de horizon verborgen. Maar wat, als dat herstel toch uitblijft en het grote geld de kwaadaardige gekkies, die nu al dagelijks staan te demonstreren, financiert? Wat als het geloof in de goede bedoelingen van mensen met een duivelse schaterlach wordt beantwoord? Deze film geeft daarvan een verzonnen impressie, verbeeldt niet de werkelijkheid, want die kan niemand verzinnen. Het is voor iedereen te hopen dat Children of Men geen profetische film is.

Religie

Is er dan geen hoop, geen enkel lichtpuntje? Gelukkig wel. Want ondanks alles is de film ook het verhaal van geloof en hoop. Hij maakt duidelijk dat hoop afhangt van toekomstige generaties en laat zien wat er kan gebeuren als die er niet meer zijn. Dan rest een wereld zonder mededogen. Het verhaal schuurt ook aan tegen religieuze thema’s, zoals blijkt uit de naam van de verzetsgroep van Julian: de vissen. De titel verwijst naar een Psalm (90 (89): 3. En je kunt er een gruwelijke variant op het kerstverhaal in zien. Hoeveel ontberingen zijn er nodig om de Messias in veiligheid te brengen?

Dit moet je weten over de film:

- Het thrillerachtige actieverhaal is gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1992 van de Britse schrijfster P.D. James, die in 2014, dus acht jaar na de première van de film overleed op 94 jarige leeftijd.

- Op 7 juli 2005 vonden in Londen vier terroristische zelfmoordaanslagen plaats. De openingsscene met de bomaanslag in Fleetstreet is (maar) zes weken na de “London Bombings” van 7 juli 2005 opgenomen.

- Bij een wereldwijd onderzoek in 2016 onder 117 filmrecensenten naar de beste 100 films van de 21e eeuw kwam Children of Men op plaats 13.

Regie: Alfonso Cuarón

Met: Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine e.a.