Struinen in de Tuinen tovert tuinen weer om tot openluchtpodia

BREDA - Acts uit alle windstreken strijken 5 september weer neer op de groene grond van Breda tijdens ‘Struinen in de Tuinen’. Honderden tuinen verspreid over een aantal gemeenten in Nederland worden dan omgetoverd tot openluchtpodium.

Zondag 5 september is het weer zo ver. Na één online editie, kan Struinen in de Tuinen dit jaar weer buiten plaatsvinden. Honderden tuinen verspreid over een aantal gemeenten door heel Nederland worden voor één dag omgetoverd tot openluchtpodia. Veilig in de frisse lucht struinen kan tussen 12.00 en 17.00 uur. Aanmelden als act of locatie kan via de website van Struinen in de Tuinen.

Struinen in de Tuinen is een initiatief om amateurkunsten een podium te bieden. Buitenlocaties worden tijdelijk omgetoverd tot podia voor optredens. Het is niet alleen voor muzikanten. Ook dansers, theatermakers en dichters kunnen deelnemen.