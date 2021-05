College gunt realisatie en exploitatie Kunsthal voorlopig aan Creatieve Coalitie

BREDA - Het college heeft de realisatie en exploitatie van een Kunsthal voorlopig gegund aan de Creatieve Coalitie met hun plan ‘CrossArts’. De Creatieve Coalitie is een samenwerking tussen Electron, Brack, Breda Photo, Grote Kerk Breda en Tranzforma, vertegenwoordigd door de Stichting Beeldmakers Breda.

Een kunsthal in Breda is altijd al een lang gekoesterde wens van het culturele veld en van de gemeente geweest. In september 2020 is gestart met een brede marktconsultatie en aanbesteding in de vorm van een prijsvraag. Daaruit kwamen twee plannen die de jury heeft beoordeeld. Het plan ‘CrossArts’ kreeg de hoogste score.

Creatieve Coalitie



De winnaar, de Creatieve Coalitie, is een breed samenwerkingsverband dat een stevige impuls kan geven aan het culturele klimaat in Breda. Ook draagt het initiatief bij aan een aantrekkelijk woon- en bezoekersklimaat. Belangrijk is ook dat het kunsthal initiatief op dit moment zeer welkom is voor de culturele sector, die door corona zwaar getroffen is.

Wethouder Marianne de Bie van Cultuur: “Het zijn beide inspirerende en creatieve plannen. Complimenten aan de inzenders! De bedoeling is dat het initiatief in drie jaar tijd uitgroeit tot een zelfstandige en financieel gezond functionerende kunsthal. Het college is bereid om dit experiment aan te gaan en kijkt uit naar de creatieve en vernieuwende aanpak van het winnende concept voor de komende drie jaar”.

Vervolg



Als er binnen 20 dagen geen bezwaar is of een bezwaar wordt afgewezen wordt de gunning definitief. De komende drie jaar ontwikkelt de gekozen partij een diverse culturele programmering in samenwerking met andere (culturele) partners in de stad. De prijsvraag gaat uit van een groeiperiode van drie jaar. Het college geeft daardoor ruimte om te experimenteren en nieuwe kansen te ontdekken. Daarvoor is in totaal 965.000 euro beschikbaar. Jaarlijks wordt aan de hand van een evaluatie het budget voor het komende jaar vrijgegeven. De eerste activiteiten worden, als de coronamaatregelen het toelaten, in het najaar verwacht.