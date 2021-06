Franks Filmtip: ‘De film begint idyllisch, maar eindigt dramatisch en intens’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Door afwezigheid van Frank schrijven onze eigen redacteuren tijdelijk de filmtip. Dit keer 'The Zookeeper's Wife'. Te zien bij Pathé-thuis.nl.

De Tweede Wereldoorlog biedt Hollywood nog steeds volop inspiratie. En dat is terecht, omdat bescherming en vernietiging soms dicht tegen elkaar aanschurken. De waargebeurde film The Zookeeper’s Wife geeft een inkijkje in het leven van Antonina Zabinski. Samen met haar man runt zij een imposante dierentuin in Warschau, dicht tegen het Jodengetto aan.

The Zookeeper’s Wife uit 2017 begint idyllisch. Antonina (Jessica Chastain) fietst met een kangoeroe achter zich over de keurige paadjes van de dierentuin, ze assisteert bij de bevalling van een moederolifant en knuffelt met babytijgers. Dan horen we het het geluid van bommen. Het is september 1939, het Duitse leger valt Polen binnen. We zien hoe de fragiele Antonina vanaf haar balkon opschrikt van de knallen en het rondvliegende puin. Het leven van Antonina en haar man Jan (Johan Heldenbergh) staat in één keer compleet op zijn kop.

Oeros terugfokken

De dierentuin komt onder Duits bewind te staan. Het grootste deel van de dieren wordt afgevoerd of afgemaakt. De bezetter geeft Jan en Antonina en hun zoontje Ryszard toestemming om in het landhuis bij de zoo te blijven wonen. De dierentuin blijft open, doordat zoöloog Lutz Heck (Daniel Brühl) de zoo in Warschau wil gebruiken om de oeros terug te fokken. Jan en Antonina besluiten om de dierentuin te gebruiken als doorvoerroute voor Joodse vluchtelingen. Enkele tientallen Joden schuilen in de kelders van de zoo. Antonina moet de vluchtelingen verborgen houden voor Lutz die geregeld een bezoekje brengt aan de dierentuin. Ondertussen heeft hij een oogje op Antonina en verleidt haar. Zij werkt daaraan mee om zo de kelderbewoners te beschermen. Het zorgt voor wrijving tussen haar en Jan.

De tekst gaat verder onder de trailer.





Immense wreedheid

Jan helpt ondertussen honderden Joden uit het getto ontsnappen via zijn vrachtwagen. Hij heeft namelijk toegang voor voedseltransporten naar het getto. Op zijn reis door het getto zien we de immense wreedheden: grof geweld, het opdrijven van de gettobewoners en hun opsluiting in veewagons in afwachting van de reis naar de concentratiekampen. Regisseuse Niki Caro slaagt erin de gebeurtenissen met authenticiteit en geloofwaardigheid neer te zetten. Wel merken we dat het lastig is om alle heftige gebeurtenissen van 1939 tot 1945 in beeld te brengen.

Realistisch drama

Sommige ingrijpende situaties, zoals de grote getto-opstand in 1943 komt te oppervlakkig aan bod. Wel blijft het drama realistisch en intens. Dat is absoluut als alle kinderen van het weeshuis van Janus Korczak één voor één de wagon worden in getild. Indrukwekkend is het moment waarop de onderduikers Pesach vieren, terwijl een paar meter achter hen het getto wordt platgebrand. Ook zie je de jonge Ryszard worstelen met de grote geheimen die hij met zich mee draagt. Hij staat er vaak alleen voor.

The Zookeeper’s Wife is een hartverscheurend verhaal over wreedheid, bescherming en hoop. De film beklijft tot het eind. Wel was er vanuit vele hoeken kritiek op het Poolse accent van Antonina. In de film wordt Engels gesproken, maar het oostblokaccent van Jessica Chastain komt niet natuurlijk over. Verder speelt ze de rol van Antonina met verve. Haar acteerwerk is verder vlekkeloos. The Zookeeper’s Wife geeft een boodschap van hoop in een wereld van geweld en intimidatie.

Dit is wat je moet weten over deze film:



- Het filmscript is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Amerikaanse schrijfster Diane Ackerman



- Harry Gregson-Williams componeerde de muziek van 'The Zookeeper’s Wife'. Hij verzorgde ook de muziek voor 'The Chronicles of Narnia' en 'The Martian



- Jan en Antonina Zabinksi kregen in 1965 de Yad-Vashem (‘Rechtvaardigen onder de Volken’) onderscheiding. Dit is een Israëlische onderscheiding voor mensen die in de Tweede Wereldoorlog joden beschermden.



Regie: Niki Caro Met: Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl