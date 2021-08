Franks Filmtip: ‘Knappe acteerprestatie levert Zellweger een Oscar op’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Door afwezigheid van Frank schrijven onze eigen redacteuren tijdelijk de filmtip. Dit keer een serie: ‘Judy’. Te zien bij Pathé-thuis.

Heel het leven van Judy Garland stond in het teken van glitter and glamour. Toen ze twee was zong ze onder de hoede van haar vader al kerstliedjes in het theater. Als puber met twee vlechten werd ze wereldberoemd door haar rol als Dorothy Gale in de the Wizzard of Oz, een muziekfilm van de MGM studio’s uit Hollywood die in 1939 de wereld veroverde. Daarna bleef de film- en theaterwereld voor haar de enige tastbare werkelijkheid, waarin echt en onecht voor haar door elkaar liepen.

Opoffering

Judy Garland is in 1969 overleden aan een onbedoelde overdosis slaappillen. De film gaat over de laatste anderhalf jaar van haar leven. In de VS komt ze niet meer aan de bak, te vaak is ze niet komen opdagen bij theatershows, ze wankelt op haar benen door drugs en drank en dreigt de kinderen te moeten afstaan aan haar ex man. Garland maakt een vlucht naar voren door zich te laten boeken bij The Talk of the Town, een theater en nachtclub in Londen, waar ze nog wel populair is. Haar kinderen moet ze in de VS achterlaten. Als ze aankomt in Londen is er niet veel meer over van haar glamour, maar haar fans – die haar zwakke kanten kennen - adoreren haar onvoorwaardelijk. Dat is niet onbegrijpelijk want als Galand wel verschijnt om op te treden zingt ze de sterren van de hemel, is ze ad rem en geestig. Maar staande achter de microfoon kan ze haar publiek ook ongenadig uitschelden.

Tekst gaat verder onder de trailer



Tragisch einde

Intussen lijdt ze aan slapeloosheid en houdt de chemische industrie haar op de been. Een ander leven dan een egocentrisch leven heeft ze nooit gekend, alles draait om haar. Met flashbacks wordt duidelijk gemaakt wat ze aan het einde allemaal meedraagt. Dat is een leven onafgebroken in de schijnwerpers (als Garland nog geen twintig is en klaagt over vermoeidheid roept de baas van de MGM studio’s boos tegen haar: “kies maar: dit leven of een leven als kassière, zoals al die meisjes die jou zo bewonderen”). MGM bepaalt wat en wanneer ze eet, welke pillen ze slikt, met wie ze bevriend is en wanneer en met wie ze slaapt. En dat wordt tot haar eenentwintigste letterlijk bewaakt door een gouvernante die als een schaduw bij haar blijft. Maar ook daarna wordt haar leven door anderen bepaald, en die anderen hebben lang niet allemaal de beste bedoelingen. Galand gaat bijna failliet, is aan de drank en worstelt met haar rol als moeder. Uiteindelijk betaalt ze een hoge prijs voor een leven constant in de schijnwerpers, ze overlijdt als ze 47 is.

Zellweger is diep onder de huid van Garland gekropen. Ze nam voor de rol een jaar zangles, want in de film ze zingt zelf. Ze heeft geoefend op de iets nasale manier van zingen door Garland en de manier waarop ze in de liedjes de nadruk op de klinkers legt. Dat komt de geloofwaardigheid van Zellweger als Garland ten goede, al blijft de wonderbaarlijke aantrekkingskracht van de stem van Garland onbereikbaar. Met een spraakcoach heeft ze eindeloos geoefend op het accent van Garland. Met veel gevoel wekt Zellweger deze wankele ster in haar nadagen tot leven. Niet alleen als kwetsbare, egocentrische persoon, maar ook als innemende vrouw die harten kon stelen. Een knappe acteerprestatie van Zellweger. Dat vond ook de jury van de Oscars. Zellweger won in 2020 namelijk een Oscar voor ‘Beste Actrice’ voor haar rol in Judy.

Wat je moet weten bij deze film:



- De echte naam van de Amerikaanse zangeres en actrice Judy Garland is Frances Gumm. Toen ze twee was trad ze al op met haar vader. Bij filmstudio MGM werd ze als dertien jarige aangenomen om haar zangstem. Bij haar eerste filmoptreden was ze veertien, maar met haar hoofdrol in de muziekfilm Wizzard of Oz (1939) werd ze - net 17 jaar - in één klap wereldberoemd. Haar bekendste hit komt uit die film: Over the Rainbow. Na de oorlog trad ze voornamelijk op als zangeres, maar ze zou nog in één film optreden A Star is Born, waarvoor ze in 1954 een Oscar nominatie kreeg. In 1963 kreeg ze in de VS haar eigen televisieshow en in 1964 heeft ze samen met haar dochter Liza Minnelli in het theater gestaan.



- Judy Garland is vier keer getrouwd geweest. Uit haar eerste huwelijk, met MGM- regisseur Vincente Minnelli, is Liza Minnelli geboren (beroemd geworden door haar rol in de muziekfilm Cabaret). In 1952 trouwde ze met Sid Luft waarmee ze twee kinderen kreeg, een jongen en een meisje. Toen had Garland al twee zelfmoordpogingen achter de rug. Om niet onder de werkdruk te bezwijken gebruikte ze veel synthetische drugs zoals amfetamine en barbituraten. In 1969 is Garland aan een onopzettelijke overdosis slaappillen in Londen overleden.



- De film is gebaseerd op het toneelstuk End of the Rainbow van Peter Quilter



Regie: Rupert Goold

Met: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock