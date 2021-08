Nieuwe Blind Walls muurschildering eert NAC icoon Hein van Poppel

BREDA - Wereldberoemde mural artist Case Maclaim (DE) werkte afgelopen week aan een nieuwe Blind Walls Gallery muurschildering in de Roerstraat te Breda. De schildering is een eerbetoon aan NAC supporter en clubicoon Hein van Poppel, die zich jarenlang als vrijwilliger inzette voor de Bredase voetbalclub.

Hein van Poppel was dertig jaar lang vrijwilliger bij NAC, waar hij begon als kroket-verkoper en later werkte als terreinknecht. De meeste NAC-fans zullen hem echter herinneren als ‘de man van de cornervlaggen’. Na elke wedstrijd verzamelde Hein de vlaggen en in zijn enthousiasme zweepte hij supporters op, die zijn gebaren met gezang beantwoordden.



Hein zette zich niet alleen in voor NAC, maar ook voor de wijk Westeind. Rond1983 realiseerde hij met hulp van vrienden, familie en andere buurtbewoners een trapveldje naast het buurthuis. Hier werden jarenlang voetbaltoernooien georganiseerd. Hein overleed op tachtigjarige leeftijd in 2015. Als eerbetoon werd er een speciale ‘Hein cornervlag’ ontworpen welke tussen de dug-outs in het NAC-station in stond. In 2016 werden een nieuw buurthuis gebouwd en kunstgrasveld aangelegd, welke de naam ‘Heintje van Poppelveld’ kreeg.

Blind Walls Gallery kreeg de ultieme plek toegewezen om het eerbetoon aan Hein te realiseren: een muur recht tegenover het kunstgrasveld. Blind Walls Gallery zocht contact met de dochter van Hein, Carla van Poppel. In de schildering zijn verschillende elementen verwerkt die verwijzen naar Hein, NAC en de saamhorigheid die gecreëerd werd door het realiseren van het trapveldje in de jaren ‘80.



Kunstenaar

Voor het ontwerp benaderde Blind Walls Gallery de Duitse ‘mural artist’ Case Maclaim (Andreas von Chrzanowski). Case is een van de vier leden van de “Maclaim Crew”, die werd opgericht in 2000 en wordt beschouwd als pionier in fotorealistische muurschilderingen binnen de scene.



Geïnspireerd door het verhaal van Hein, schilderde Case een situatie waarin een dochter rust op de knieën van haar vader. De dochter die na een dag spelen uitgeput en eigenwijs op haar vader hangt, is een verwijzing naar het trapveldje. Ook verwerkte Case in zijn ontwerp de speciale hoekvlaggen en de NAC-sjaal die Hein droeg tijdens de erewedstrijd in 2013 op het trapveldje.

De schildering kwam tot stand in samenwerking met Alwel en Gemeente Breda.





Rosa Meininger