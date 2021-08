Franks Filmtip: ‘Een feelgoodfilm bomvol met de beste muziek van The Beatles’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Dit keer de film ‘Yesterday’. Te zien bij Pathe-thuis.nl.

De film Yesterday gaat, hoe kan het ook anders, over the Beatles. Of eigenlijk over het tegenovergestelde, namelijk een wereld zónder the Beatles. Op mysterieuze wijze is heel de wereld het bestaan van de The Beatles ineens vergeten. John, Paul, George en Ringo hebben nooit samen muziek gemaakt. Het is alleen de Engelse Jack Malik (Himesh Patel) die zich de nummers nog wél kan herinneren. En dat is het begin van een extreem succesvolle muziek carrière voor de muzikant die zijn gitaar eigenlijk juist net aan de wilgen wilde gaan hangen. Met de klassiekers van The Beatles verovert Malik de wereld. Maar of hij met het schuldgevoel kan leven? En of hij zijn simpele leventje, en vriendin Ellie (Lily James) zomaar achter kan laten voor de glitter en glamour van Los Angeles? Dat is de vraag.

Wie graag films kijkt waarbij een onvoorspelbaar plot voor verwondering en verbazing zorgt, moet Yesterday niet aanzetten. Maar wie zin heeft in een feelgoodfilm bomvol geweldige muziek, mag Yesterday zeker niet overslaan. Hey Jude, All you need is Love, Saw her standing there, Here comes the Sun, the long and winding road, She loves you en natuurlijk Yesterday. De film Yesterday zit bomvol met de meest heerlijke muziek van The Beatles. En de relatief onbekende Himesh Patel covert ze op prachtige wijze.

Bovendien krijgt Yesterday ook zeker de lachers op zijn hand, met onder andere de scène waarin Jack voor de eerste keer Let it be ten gehore brengt. Maar telefoontjes, de deurbel en een droge keel zorgen ervoor dat Jack’s ouders de unieke gebeurtenis weinig recht aan doen. Bovendien is er een komische gastrol weggelegd voor Ed Sheeran, die zichzelf speelt en gefrustreerd raakt over het feit dat Jack duidelijk een betere songwriter is dan hij zelf. Al komt Sheeran wel met een goed advies, want zou Hey Jude niet veel beter klinken als het Hey Dude was? Al met al is Yesterday een film die zeker niet alleen voor liefhebbers van The Beatles voor een kleine twee uur vermaak zal zorgen.