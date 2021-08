Opnieuw 330.000 euro beschikbaar voor verbinden vergroenen van Brabantse buurten

BREDA - Provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant stellen in 2021 en 2022 opnieuw budget beschikbaar voor het het in gang zetten van verandering in de buurt. Per jaar is er € 330.000 beschikbaar voor verbindende en vernieuwende projecten in Brabantse buurten.

Dat is goed nieuws voor initiatiefrijke burgers die hun buurt levendiger, groener, vitaler of mooier willen maken. “Met inspirerende bouwwerken, nieuwe denkrichtingen, vormen, beelden of acties helpt het Buurtcultuurfonds de gedeelde droom te verbeelden, nieuwe creatieve oplossingen vorm te geven of het verlangen naar een levendigere, vitalere, groenere of mooiere buurt aan te wakkeren”, vertelt Stijn Smeulders, gedeputeerde Cultuur. “De provincie wil met deze buurtcultuurprojecten voor alle Brabanders de leefbaarheid in buurten versterken. Klimaat, welzijn, veiligheid, ongelijkheid, energiehuishouding, in de buurt komen vrijwel alle grote vraagstukken van deze tijd samen. Het is een complexe, maar mooie opgave om onze buurten zo vorm te geven dat we er graag wonen en willen blijven wonen.”

Buurtcultuurfonds

Het Buurtcultuurfonds is bedoeld om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven. Binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen én tussen stad en platteland. De aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.