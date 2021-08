Goed nieuws: PopMonument Breda gaat door

BREDA - De organisatie van PopMonument komt vrijdagmiddag met goed nieuws: PopMonument Breda, op vrijdag 10 september, gaat door! Het programma is rond en ook alle monumentale locaties zijn ook bekend.

Zo treedt S10 op in de Grote Kerk en Froukje doet twee shows in MEZZ. Verder zijn er optredens van Amy Root, Bongloard, I Am Oak (solo) en Remme in het Stadhuis, Nieuwe Veste, Waalse Kerk en De Avenue.

Een ticket voor PopMonument Breda kost 25 euro. Er zijn een beperkt aantal kaartjes verkrijgbaar want de capaciteit is gelimiteerd. Om het festival door te mogen laten gaan, zijn wel een aantal aanpassingen nodig. Alle shows zijn met een zittend publiek en bezoekers hebben, naast een festivalticket, ook een coronatoegangsbewijs nodig.

Over PopMonument

PopMonument verbindt erfgoed met popmuziek en breidt voor het eerst uit naar Breda. Het festival kent haar oorsprong in Bergen op Zoom en had eerder o.a. Novastar, Bazart, Blaudzun en Klangstof op het affiche staan. De editie in Bergen op Zoom op zaterdag 11 september heeft onder meer Ruben Block (Triggerfinger) en Sophie Straat op het programma staan.

PopMonument Breda vindt plaats in samenwerking met MEZZ, gemeente Breda, Graphic Matters en Breda Buiten. Op monumentale plekken in hartje Breda spelen (alternatieve) pop, rock, wereld en elektronische artiesten. MEZZ ondersteunt onder andere in programmering, productie en promotie.