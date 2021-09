Franks Filmtip: ‘Water for Elephants verrast niet, maar blijft wel boeien’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Dit keer de film ‘Water for Elephants’. Te zien bij Pathe-thuis.nl.

Voor veel mensen is Robert Pattinson onlosmakelijk verboden met zijn rol als vampier in The Twilight Saga. Maar inmiddels heeft de acteur (o.a. Tenet, 2020) dubbel en dwars aangetoond dat qua acteerprestaties meer in huis heeft dan alleen Edward Cullen. Eén van de films waarin hij dat de afgelopen jaren deed is Water for Elephants. Die werd opgenomen tussen de opnames van twee Twilight-films in. In de film uit 2011 schittert Pattinson naast Reese Witherspoon en Christoph Waltz.

Tekst gaat verder onder de trailer.





Water for Elephants speelt in de jaren 30 (tijdens de Great Depression) en draait om de dierengeneeskundestudent Jacob, die na het overlijden van zijn ouders als olifantenverzorger terecht komt bij een rondreizend circus. Al snel ontdekt hij daar dat de magische wereld van het circus gepaard gaat met hard werk, armoede en erbarmelijke omstandigheden voor de dieren. De situatie wordt voor Jacob complex wanneer hij verliefd wordt op Marlena, de vrouw van de bezitterige en gewelddadige circuseigenaar August (Christoph Waltz). Het is vooral het personage van Waltz dat de kijker in zijn greep houdt. Hij is manikaal, onvoorspelbaar en angstwekkend en zorgt zonder twijfel voor de meest memorabele scènes.

Het verhaal van Water for Elephants is op zijn zachts gezegd voorspelbaar. Dat Jacob eindigt met Marlena is eigenlijk vanaf moment één al duidelijk. Maar dat doet niet af aan het kijkplezier. Vooral de cinematografie, de kostuums en de circusacts maken Water for Elephants het bekijken waard.