Franks Filmtip: ‘The Father is een pareltje, niet alleen voor de Anthony Hopkinsfans’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Dit keer de film ‘The Father’. Te zien in Chassé Cinema.

We krijgen er allemaal mee te maken, want we worden steeds ouder. Vroeg of laat treedt het verval in. Wie op bezoek gaat bij zijn oude vader of moeder zal het herkennen: er zijn spullen kwijt. Een sieraad, handschoenen of een pen, de dingen voor dagelijks gebruik. Ergens weggelegd, maar vergeten waar. Natuurlijk wordt het kleinood weer snel teruggevonden, maar de zoektocht naar vergeten namen gaat gewoon door. Niet erg allemaal, het hoort bij het verouderingsproces. Wel erg is het als er door dementie gaten vallen in de herinnering, als je je hoofd een woeste zee is geworden waarin je dreigt te verdrinken. En het alarm gaat al helemaal af als er hulp wordt geboden. Want hoe meer hulp, des te minder vrijheid. De film The Father gaat over het verzet tegen deze geboden hulp.

Wie beter dan Anthony Hopkins kan dat verzet vertolken? Hij is dik in de tachtig en speelt Anthony, een man van ruim tachtig jaar. Hij woont in Londen in een groot appartement (‘my flat’). Zijn dochter Anne (Olivia Colman) is gescheiden van James en woont met haar nieuwe partner Paul (Rufus Sewell) in de buurt. Zij ziet er op toe dat haar vader niets tekort komt. Ze regelt de thuiszorg en ze zien elkaar bijna dagelijks. Anthony heeft zo zijn manieren, hij is een beetje excentriek. Daarmee maakt hij het de lieve verzorgsters moeilijk. En soms té moeilijk. Nadat de zoveelste verzorgster het heeft opgegeven, besluit Anne haar vader in huis te nemen.

Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Anthony, zodat de kijker ervaart wat zich afspeelt in zijn hoofd. Door wat je ziet word je af en toe volledig op het verkeerde been gezet, en dat is precies wat Anthony in zijn hoofd ervaart. Er is iets aan de hand, dat snapt hij ook wel, maar wat? Anthony verzet zich tegen weer een nieuwe dame die hem komt vertellen wanneer hij zijn pillen moet nemen. Of is het dezelfde vrouw? Allemaal kruit voor emotionele explosies. Zijn wereld staat op ontploffen als Anne aan hem vertelt dat ze van plan is in Parijs te gaan wonen. ‘En ik dan?’, vraagt hij Anne in paniek, maar die ontkent in alle rust ooit dat plan te hebben gehad. Anne’s partner Paul meent dat Anthony beter af is in een verzorggingstehuis, maar Anthony wil zijn flat niet verlaten. Wanhopig vraagt hij Anne: ‘Is dit mijn flat?’, maar op die vraag durft Anne geen antwoord te geven.

De Franse regisseur Florian Zeller schreef het scenario, dat hij baseerde op het ook door hem geschreven toneelstuk “Le Père”. Hij won daarmee dit jaar de Oscar voor het beste bewerkte scenario. Ook Anthony Hopkins won voor zijn acteerprestatie een Oscar (beste acteur). Inderdaad levert Hopkins, ondanks of juist dankzij zijn hoge leeftijd, een briljante rol af. Hij neemt je mee naar de meest duistere uithoeken van zijn brein. Je nekharen gaan overeind staan bij zoveel paniek en wanhoop. Eenmaal moegestreden vraagt hij zich af: “Wie ben ik precies? Ik verlies de bladeren en de takken, de wind en de regen.” Waarbij Olivia Colman als Anne zorgt voor een prachtig contrast door haar liefde en grenzeloze begrip voor haar vader. Zowel Hopkins als Colman roepen een empathisch beeld op over dementie dat lang blijft hangen.

Dit is wat je moet weten over deze film:



We kennen Antony Hopkins vooral van zijn rol als dr. Hannibal Lecter, de kannibalistische psychopaat in de film The Silence of the Lambs (1991). Maar ook zijn meer recente rol in de film The Two Popes (door mij besproken op 19 december 2019) trok de aandacht. Hij is de oudste acteur ooit, waaraan een Oscar is toegekend.



Het toneelstuk met de titel “Le Père” is geschreven door regisseur Florian Zeller. Het scenario voor de film The Father schreef hij samen met Christopher Hampton (Dangerous Liaisons, 1988).



Regie: Florian Zeller Met: Anthony Hopkins, Olivia Colman en Rufus Sewell