Eindelijk weer een festival in Breda: ‘Geen poespas, gewoon twee dagen dansen!’

BREDA - Sta jij te trappelen om weer naar een festival te kunnen? Dan ben je zeker niet de enige. Organisator Billy Zomerdijk kan ook niet wachten en is al druk bezig om op 2 en 3 oktober weer een festival te organiseren in Breda. “Het wordt niet super groot en er is geen poespas, maar het wordt gewoon ouderwets twee dagen dansen”, vertelt hij enthousiast.

De festivalbranche heeft een loodzware 1,5 jaar achter de rug. En hoewel we nog niet terug kunnen naar ‘normaal’, bieden we nieuwe regels die per 25 september ingaan wél de mogelijkheid om weer iets te organiseren waarbij gedanst mag worden. Dat laat Billy Zomerdijk zich niet twee keer zeggen. Al op 2 en 3 oktober organiseert hij weer een festival in Breda.

“Begin oktober vindt Waardevol Breda plaats bij STEK. Dat is een evenement volledig in het teken van duurzaamheid en circulariteit. Op die zaterdag en zondag gaan wij voorzien in een muziekprogramma op het terrein tussen STEK en Belcrum Beach.” Bredanaars hoeven daar geen ‘poespas’ te verwachten. “Het is voor ons natuurlijk super kort dag, maar dat maakt niet uit. We regelen een line-up, speakers en dansen maar!” Die line-up zal gevuld zijn met Bredase DJ’s. “Zij hebben al anderhalf jaar niets anders kunnen doen dan thuis draaien of bij ons bij Radio Pannenkoek. Zij staan dus ook te springen om weer voor een publiek te staan.”

Tickets voor het festival gaan tien euro per stuk kosten. “We kunnen maximaal 750 mensen per dag hebben, dus het is een intiem festival. Ik heb er heel veel zin in, want er zijn genoeg mensen die staan te trappelen om weer te komen dansen!” Het festival is zaterdag en zondag tussen 12.00 uur en 23.00 uur. Het tonen van een coronatoegangsbewijs is verplicht.