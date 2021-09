Franks Filmtip: ‘Druk is een heerlijke film over tegenslag en veerkracht, kortom over levenskunst’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Dit keer Druk. Te zien in Chassé Cinema.

Tijdens de opnames van Druk in 2019 verloor de Deense regisseur Thomas Vinterberg zijn dochter Ida bij een verkeersongeluk. Voor deze film inspireerde Ida haar vader onder meer met verhalen over drankgebruik onder de Deense jeugd. Aanvankelijk zou het verhaal worden gebaseerd op de stelling dat de wereldgeschiedenis er anders zou hebben uitgezien zónder alcohol. Toen was het verhaal nog een lofzang op alcohol. De opnames waren vier dagen bezig toen Ida om het leven kwam. Naar aanleiding daarvan is het script door Vinterberg, samen met Tobias Lindholm, omgegooid en ging het verhaal meer over de afspiegeling van het werkelijke leven. Het moest niet alleen meer gaan om drankgebruik, maar over het besef wat écht leven eigenlijk is.

Aan de basis van deze Deense film ligt een krankzinnig idee. De Noorse psychiater Finn Skarderud (1956) heeft beweerd dat de mens met een tekort van 0,5 ‰ aan alcohol in het bloed is geboren. Dat moet de mens tijdens zijn leven onafgebroken aanvullen. Een bizarre

en volslagen onverantwoorde bewering, vanzelfsprekend. Maar een geweldig uitgangspunt voor een film.

Tekst gaat verder onder de trailer.





Vier mannen, Martin (Mads Mikkelsen), Tommy (Thomas Bo Larsen), Peter (Lars Ranthe) en Nikolaj (Magnus Millang) zijn docent aan een middelbare school en bevriend. Martin geeft geschiedenis, de ander is leraar muziek, een derde gymleraar en de vierde docent filosofie. Ze staan inmiddels zo’n tien jaar voor de klas en zijn een beetje uitgeblust. Aan het lesgeven ontlenen ze geen vreugde meer en ook de relaties met hun partners zijn verstoft. In een restaurant vieren ze de veertigte verjaardag van Nikolaj. Tommy, de docent filosofie, vertelt over de theorie van Skarderun, waarop het plan wordt gesmeed om te gaan experimenteren met alcohol. Iedere dag wordt het bloed aangevuld met drank tot 0,5 promille, dat ze met blaastesten controleren. En warempel, het plezier in lesgeven komt terug, de meest originele ideeën worden gelanceerd en de leerlingen zijn dolenthousiast. Daardoor aangemoedigd besluiten ze het experiment uit te breiden. Om te ervaren wat er gebeurt als je de grens verlegt en hogere promillages scoort. De uitkomst laat zich raden, maar dankzij de voorspelbaarheid wordt het verhaal steeds luchtiger en vrolijker. Er schijnt geen druppel te zijn gedronken op de set, maar dat zou je niet zeggen bij het zien van de film. Dat Mads Mikkelsen zijn loopbaan als danser is begonnen komt daarbij goed van pas.

Druk, Deens voor Dronken, heeft een serieuze boodschap verpakt in een grotendeels vrolijk verhaal. Als je met drank de grenzen opzoekt leidt dat tot persoonlijke drama’s, de relatie en je baan gaan er aan. Volgens Freud leven wel allemaal met de rem er op, we houden ons in omdat ongeremd gedrag samenleven onmogelijk maakt. De grens van jouw vrijheid ligt daar waar die van de ander begint. Maar al te geremd zijn, alleen maar binnen de lijntjes kleuren en nooit eens los gaan, is ook ongezond. Want wie herinnert zich de duffe momenten? Regisseur Vinterberg heeft een prachtige balans gevonden tussen tegenslag en veerkracht.

Dit is wat je moet weten over deze film:



- De Deense regisseur Vinterberg (1969) is bekend geworden met de film Festen (1998). Festen is helemaal uit de hand gefilmd. Dat was toen nieuw. Mads Mikkelsen kennen we van de film Jagten (2012).



- Druk won dit voorjaar een Oscar in de categorie Beste Buitenlandse Film.



- De schoolscenes in Druk zijn opgenomen in de school waar Ida op zat. De leerlingen in de film zijn haar klasgenoten.



- Aan de financiering van de film is onder meer bijgedragen door het Nederlandse productiebedrijf Topkapi Films en Het Nederlandse Filmfonds.



Regie: Thomas Vinterberg Met: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe en Magnus Millang