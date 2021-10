Breda verlengt coronasubsidie cultuur: ‘We zijn er nog niet en daarom gaan we door met de steun’

BREDA - De gemeente Breda verlengt vanaf 1 oktober de coronasubsidieregeling voor de culturele sector. De subsidie is bedoeld voor financiële ondersteuning voor de risico’s binnen de normale bedrijfsvoering en voor extra kosten bij het weer opstarten van activiteiten.

Culturele organisaties en professionele culturele makers die werkzaam zijn binnen de professionele kunsten en/of Urban Sports & Culture kunnen de projectsubsidie aanvragen voor een cultuurproject in Breda. Aanvragen kan vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2021. Het gaat om kosten over het jaar 2021. Het Rijk heeft in 2021 deze middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur.