Thema BredaPhoto 2022 bekend: ‘Theatre of Dreams’

BREDA - Het nieuwe thema van BredaPhoto 2022 is bekend. Voor de tiende editie van het festival hebben de organisatoren ‘Theatre of Dreams’ gekozen waarbij kunstenaars het onbekende zullen omarmen.

“Historisch gezien hebben pandemieën mensen gedwongen te breken met het verleden en zich hun wereld opnieuw voor te stellen. De Covid Pandemie is niet anders. Het is een portaal, een poort tussen de ene wereld en de volgende.” Dat zei de Indiase schrijfster Arundhati Roy in april 2020. BredaPhoto werd door haar geïnspireerd en gaat hoopvol mee in datzelfde verlangen.

Theatre of Dreams zal beelden en verhalen presenteren die mogelijke alternatieve toekomsten omschrijven.‘’Er komen verschillende stemmen en standpunten aan bod die kritisch ingaan op onze collectieve wensen voor de toekomst,’’ aldus de organisatie.

BredaPhoto

BredaPhoto is de grootste fototentoonstelling van de Benelux en vindt iedere twee jaar in het najaar plaats in Breda. Tijdens deze zeven weken durende fototentoonstelling tonen nationale en internationale topfotografen hun werk op aansprekende binnen- en buitenlocaties in Breda. In 2022 vindt de tiende editie van het BredaPhoto plaats van 8 september tot en met 23 oktober. Het festival trok vorig jaar nog 55.000 bezoekers. Toen was het thema: the best of times, the worst of times.