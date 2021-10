Franks Filmtip: ‘Regisseur Martin Scorsese heeft met deze film een cinematisch meesterwerk neergezet’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Door afwezigheid van Frank schrijven onze eigen redacteuren tijdelijk de filmtip. Dit keer een film ‘Shutter Island’, te zien op Netflix.

Deze Amerikaanse mysteriethriller speelt zich af in 1954. De Tweede Wereldoorlog is voorbij en de dreiging van de Russen is aanwezig. De film begint met een mistig shot van de boot waar Detective Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) en collega Chuck Aule (Mark Ruffalo) kennismaken. Zij zijn op weg naar één van de Boston Harbor Eilanden: het zwaarbewaakte Shutter Island. Een relatief klein eiland wat de basis vormt van een zwaar bewaakte TBS-kliniek genaamd ‘Ashecliffe Hospital’, waarin de meest gevaarlijke en psychopathische misdadigers worden vastgehouden. De marshalls hebben de taak gekregen om de verdwijning van moordenaar Rachel te onderzoeken die uit een hermetisch gesloten cel ontsnapte. “Alsof ze is… verdampt”, fluistert het hoofd van de medische staf ze in.

Maar het vermoeden dat er op Shutter Island niet volledig transparant wordt gewerkt wordt steeds sterker als het duo steeds wordt tegengewerkt in hun onderzoek door de hoofdarts en ander personeel. Eén van de criminelen die Teddy spreekt, probeert hem te waarschuwen door tijdens de ondervraging een briefje met ‘RUN’ aan hem te overhandigen. De sfeer op het eiland is vijandig in de breedste zin van het woord. En gezien de strenge beveiliging en de structuur van het eiland lijkt zelfstandig ontsnappen vrijwel onmogelijk. Als een felle orkaan dan plots het eiland over raast, wordt dat alleen nog maar bevestigd. Langzamerhand begint Teddy zich af te vragen of hij onder valse voorwendselen naar het eiland is gelokt.





Het verhaal barst van de toevallige gebeurtenissen en onwaarschijnlijke plotwendingen. Een reeks van snelle gebeurtenissen zorgt ervoor dat je als kijker steeds meer moeite hebt met het maken van een onderscheid tussen dromen en werkelijkheid. Kwestieuze experimenten en geestelijke onderdrukking van de patiënten, mogelijke overheidscomplotten en zelfs bovennatuurlijke verschijnselen doen zich voor op het eiland. Shutter Island is het perfecte voorbeeld van een film met een open einde en een grote plottwist waar de kijker zelf kan interpreteren hoe het afloopt. Een echte aanrader voor liefhebbers van psychologische thrillers.

Regie

De thrillerfavoriet Martin Scorsese werkte voor een vierde maal samen met DiCaprio om een cinematisch meesterwerk neer te zetten. De 78-jarige regisseur speelt met de verwachtingen van de kijker en zet hem meerdere keren op het verkeerde spoor. Het ijzingwekkende, intrigerende verhaal zit uiterst sterk in elkaar en je wordt vanaf de eerste minuten door de onheilspellende sfeer meegenomen in het verhaal. En dat zie je terug in de awards: de film werd 11 keer bekroond en werd maar liefst 66 keer genomineerd. Er was vooral veel lof voor de Britse acteur Ben Kingsley, wie het hoofd van de medische staf speelde. Hij blonk uit in zijn rol als psychiater en ging perfect op in zijn rol. Dat bleef niet ongewaardeerd: hij ontving een Academy Award voor beste acteur.

Wat je moet weten over de film:



- Scorsese zou gedegen onderzoek hebben gedaan naar de behandelingstechnieken in psychiatrische instellingen in de jaren vijftig



- De inmiddels alom bekende Mark Ruffalo (ook bekend bij Marvel fanaten als The Hulk) moest vechten voor zijn rol in de film, en schreef om die reden een brief naar Scorsese met de vraag of hij in de film mocht spelen



- De one-liner ‘Stop me voordat ik nog meer dood’ die met bloed op de muren wordt geschreven in de film is een citaat van een Amerikaanse seriemoordenaar die in de jaren 40 opereerde