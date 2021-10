Footprint festival brengt creatieve Bredanaars samen

BREDA - Creatievelingen opgelet! Is schilderen, beeldhouwen of tekenen jouw hobby? Dan ben je zaterdag 29 oktober welkom op festival ‘Footprint’ in buurthuis ONS. Stichting Nieuwe Veste organiseert het festival om creatieve Bredanaars een podium te geven.

Normaal gesproken worden dergelijke activiteiten in de bibliotheek bij de Nieuwe Veste georganiseerd, maar dit keer vindt het plaats in buurthuis ONS in Hoge Vucht. ‘’We vinden het als organisatie belangrijk dat we niet alleen in het centrum, maar in heel Breda zichtbaar zijn,’’ vertelt Anna Mazur van de Nieuwe Veste. ‘’We willen mensen verbinden door kunst.’’

Op Zaterdag 29 Oktober kunnen creatievelingen vanaf 15.00 uur terecht bij het ‘Footprint’ in Buurthuis ONS, om creatievelingen uit Breda Noord en Hoge Vucht samen te brengen en een podium te geven. Het Buurthuis doet een oproep aan schilders, schrijvers, dansers en alle andere creatievelingen uit de buurt om mee te doen. Iedereen met een idee voor een voorstelling, tentoonstelling of workshop is welkom om deel te nemen aan het festival. Ervaring of niveau is daarbij niet belangrijk.

Wil je ook deel uit maken van het festival? Dat kan gratis via Emmalangerhorst@gmail.com.