Franks Filmtip: ‘De film over de kernramp focust zich juist op het persoonlijke aspect’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Door afwezigheid van Frank schrijven onze eigen redacteuren tijdelijk de filmtip. Dit keer de film ‘Chernobyl 1986’, te zien op Netflix.

Twee jaar nadat de Amerikaanse kabelzender HBO grote successen boekte met de miniserie over Chernobyl, komt de Rusissche regisseur Danila Kozlovsky, die tevens de hoofdrolspeler is, met een romantische film over de ramp. 35 jaar na de kernramp in de voormalige Sovjet-Unie vinden kijkers het verhaal nog steeds fascinerend, want toen de film afgelopen zomer uitkwam stond deze hoog in de top 10 van Netflix.

Plot

Het jaar is 1986. We maken kennis met brandweerlid Alexey (Danila Kozlovsky), wie niet de held is die je normaal gesproken verwacht van dit soort films. Eerder het tegenovergestelde – de heroïsche capaciteiten ontbreken en hij heeft veel gebreken waardoor je je goed kunt inleven in het personage. Incidenteel loopt hij zijn voormalige liefde, Olga Savostina (Oksana Akinshina), tegen het lijf. Als Alexey erachter komt dat hij de vader is van Olga’s tienjarige zoon, wil hij weer in beeld geraken. Maar dat gebeurt niet, want Olga zit niet op hem te wachten.

De tekst gaat verder onder de trailer





Alexey staat op het punt om de stad te verlaten voor een andere baan als hij hoort dat de vierde reactor in de kerncentrale van Chernobyl ontploft. Hij raast terug naar zijn voormalige team om samen te werken en de stad te redden van de tragedie. Al snel bevindt hij zich midden in de ramp en werkt samen met zijn collega-brandlieden om ergere rampen te voorkomen. Hij wordt vergezeld door Valery, een ingenieur, en Boris, een militaire duiker, die op een gevaarlijke missie gaan om water af te voeren uit een reservoir onder de brandende reactor. Samen komen ze voor lastige opgaven te staan en ze hebben geen tijd voor een goede planning; het water in de ondergelopen gangen die ze moeten doorkruisen, wordt met het uur heter naarmate de gesmolten kernreactor steeds dichterbij sijpelt. Bereid om hun eigen leven op te offeren en een nog grotere ramp te voorkomen om de mensen in de nabijgelegen dorpen te redden, dalen de drie mannen af in de diepte van het reactorgebouw

Regie

De film is geregisseerd door Danila Kozlovsky op basis van een scenario door Aleksey Kazakov en Elena Ivanova. Kozlovsky won verschillende prestigieuze filmfestivals. Je kunt hem kennen van de Russische filmwereld, in films als “Soulless”, “Legend ?17”, “Flight Crew” en “Viking”. Op zijn dertiende begon hij al met acteren.

Het tempo en het tijdsverloop van de film is apart. Daarbij wordt de explosie nog net niet genegeerd, maar duidelijk onderbelicht, en wordt de aandacht meer verschoven op de heroïsche momenten van Alexey en zijn pogingen om zijn relatie met Olga te herstellen. De actiefilm focust daarbij wel op het persoonlijke aspect met romantische elementen van een van de brandweerlieden, waardoor je beeld over Chernobyl een extra dimensie krijgt. Het mag dan niet de meest informatieve film over de ramp zijn, de film wekt zeker je belangstelling op.

Over Chernobyl

26 april 1986 was de mensheid getuige van een van de meest rampzalige gebeurtenissen omtrent kernrampen. De explosie in Chernobyl blies radioactief gas en stof in de lucht wat de wind meenam in de richting van Midden- en Zuid-Europa. Bij het ongeval kwamen eenendertig mensen om het leven en duizenden ondervinden nog altijd de gevolgen van de blootstelling aan straling. Een catastrofe die de wereld met open mond deed toekijken.

Wat je moet weten over de film:



- De film werd gedeeltelijk gefinancierd door de Russische staat, en kreeg binnen Rusland en Oekraïne kritiek omdat ze de misstappen van de regering niet genoeg zouden benadrukken



- Regisseur Kozlovsky zou een jaar lang voormalig liquidators en ontheemden hebben ontmoet om zich ultiem voor te bereiden op zijn rol