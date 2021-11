STEK wil warm lichtpuntje aanbieden in deze donkere dagen

BREDA - De winterperiode is begonnen. STEK wil daarom een warm lichtpuntje aanbieden in deze donkere dagen. Op zaterdag 27 november is vanaf 14:00 ‘Uitgelicht!’ te beleven op het STEK-terrein om alvast in de sfeer te komen.

Het gehele STEK-terrein zal aankomende zaterdag sprankelen en verlicht zijn. Op deze dag is het mogelijk om de lokale ondernemers van STEK te leren kennen en te steunen. Er zijn diverse activiteiten te doen en lokale producten te koop. Daarmee dragen bezoekers gelijk een steentje bij aan een duurzamer Breda. Bezoekers kunnen een gevulde tas kopen, waarin een plattegrond met wandelroute langs alle deelnemers en andere goodies zitten.

‘Uitgelicht!’ is een event waar lokale ondernemers worden uitgelicht en hun passie voor een duurzame levensstijl met jou delen. Ga mee op ontdekking, creëer jouw eigen samengestelde Kersttas en leer over de belangrijke waarde die STEK levert voor een duurzamer Breda. Zie voor meer info op STEK’s Facebookpagina.