Franks Filmtip: ‘Wonderbaarlijke leven van Céline Dion losjes op rij gezet in speelfilm’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Dit keer The Voice of Love, te zien bij Pathé.

The Voice of Love is een speelfilm gebaseerd op het leven van de Canadese zangeres Celine Dion (1968). Op haar twintigste brak ze door op het internationale podium toen ze Zwitserland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival in Dublin. Dat kon toen nog. Dion won met een niemendalletje: Ne Partez Pas Sans Moi (Vertrek niet zonder mij). Met dank aan haar gouden keeltje. Nog betere verkoopresultaten verwachtte het platenlabel Sony van een Engelstalig repertoire. Een jaar na het Eurovisie Songfestival kwam haar eerste Engelstalige hit uit: Where Does My Heart Beat Now. Maar de Franstalige Dion wilde toch nog graag een plaat maken in haar moedertaal. Dat werd D’Eux (Van hen) uit 1995. Een groot succes, want het werd het best verkochte Franstalige album allertijden: 9 miljoen stuks. Waar kennen we haar nog meer van? Haar optreden bij de opening van de Olympische Selen in Atlanta in 1996. En vooral van de titelsong van de film de Titanic “My Heart Will Go On”, haar best verkochte single. In de film wordt ze aangekondigd als volkszangeres. Inmiddels zijn er meer dan 220 miljoen platen van haar verkocht.



Kortom, één rechte lijn naar succes. Op het eerste gezicht geen ingrediënten voor een boeiende speelfilm. Toch heeft de Franse actrice Valérie Lemercier (1964), een grote fan van Dion, zich aan een biografische film over haar gewaagd. Dion is geboren als jongste van een arm, maar muzikaal, gezin met veertien kinderen. Lemercier speelt de rol van Celine Dion in elke leeftijdsfase, van tiener tot vijftiger, misschien bedoeld als ironie. Celine Dion heet in de film Aline Dieu, ontleent aan de titel van haar eerste album Le Voix du Bon Dieu (de stem van de goede god). Het gebruik van een andere naam verschafte Lemercier, die ook de regie voor haar rekening nam, de vrijheid wat te husselen met de werkelijke gebeurtenissen.

De tekst gaat verder onder de trailer.





Echte liefde

Het verhaal draait om de relatie van Dion met haar 26 jaar oudere manager René Angélil. In de film heet hij Guy-Claude vertolkt door Sylvain Marcel. Die relatie heeft tot zijn dood in 2016 standgehouden en dat is precies wat Lemercier wil laten zien: Echte Liefde. Ondanks het grote leeftijdsverschil wordt Aline stapelverliefd op haar manager. Haar moeder (Danielle Fichaud) – een bazige matrone, die de jonge zangeres chaperonneert op haar concertreizen - verzet zich met alles wat ze in zich heeft tegen de relatie. Maar echte liefde wint altijd.

Glitter en glamour

Veel nieuws bevat de film niet (veel glitter en glamour, grote villa’s waarin ze verdwaalt, een origineel huwelijksaanzoek van Guy-Claude dat nooit heeft plaatsgevonden). En de lelijke kanten van haar leven, zoals haar anorexia, ontbreken vrijwel. Maar toch is het een film waar mijn hart sneller van gaat kloppen. De romantiek wordt gedragen door de fenomenale stem van Celine Dion, die rechtstreeks naar het hart gaat. Balsem voor de ziel, wat zeker geldt voor haar Franstalige nummers. Al met al is The Voice of Love meer eerbetoon dan ironie. Volkszangeres Corry Konings zou dromen van zo´n film.

Dit is wat je moet weten over deze film:



- Echtgenoot en manager van Celine Dion, René Angélil, overleed in 2016



- Celine Dion en René Angil kregen drie zonen. Om overdag bij de kinderen te kunnen zijn trad ze vanaf 2003 in Las Vegas op in een eigen show met de titel: A New Day…Live in Las Vegas. Speciaal voor deze show werd een nieuwe zaal gebouwd: The Colosseum. Dion woont in Henderson, Nevada, een voorstad van Las Vegas.



- De film suggereert dat Celine Dion een hekel heeft aan Ierse muziek en de titelsong van de film Titanic, My Heart Will Go On, haar grootse single hit, haat.



Regie: Valérie Lemercier Met: Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud